西藏流亡政府紀念騷亂60周年 達賴喇嘛未出席

2019-03-11 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



本月10日是1959年西藏動亂爆發60周年，西藏流亡政府在印度北部達蘭薩拉的一座寺廟舉行了紀念儀式。不過，達賴喇嘛並未出席。

香港01引述法廣報導，大會開始之際，與會者首先為事件中被中國軍隊打死的藏人默哀一分鐘。紀念活動還有誦經和祈禱等環節，有藏人身穿傳統服裝舞蹈，唱西藏歌謠。

13個國家和地區的議員等組成的代表團也出席了10日舉行的紀念儀式，不過，現年83歲、建立西藏流亡政府的第14世達賴喇嘛並未出席該儀式。

流亡政府最高領導人、總理洛桑桑蓋在致辭時稱：「這60年來，中國政府剝奪了西藏人的所有權利，一直持續壓迫，企圖從地球上根除西藏文明。」但他同時也再次呼籲中國恢復對話，稱：「中國應該恢復對話。我們已經做好通過對話解決問題的準備。」

此外，代表團成員之一、歐洲議會議員湯瑪斯．曼恩表示：「我們將與西藏人民一起進行鬥爭。我們支援與中國的對話。」