衣航空難 中共使館：遇難中國乘客5男3女 多為80後90後

2019-03-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



衣索比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯亞途中不幸墜毀，機上157人全部遇難。

香港01報導，中方消息證實，機上有8名中國籍人士，包括1名港人。遇難中國乘客為5男3女，其中1人為遊客、5人為中資公司職員，另有2人是聯合國國際職員。

衣索比亞航空客機失事後，中共外交部發言人陸慷證實，失事飛機上共有8名中國公民，包括1名香港居民。陸慷表示，中方希望衣索比亞盡快查明事故原因，及時向中方通報調查進展，妥善做好後續處置。

中共外交部和駐衣索比亞使館，將繼續密切關注有關進展，全力為遇難中國公民家屬處理善後提供積極協助。

另據大陸媒體引述中國駐衣索比亞大使館消息，遇難的8名中國乘客包括5男3女，年齡多為80後、90後，護照出生地分別顯示來自浙江、遼寧、陝西、山東、天津、湖北、香港等地。

遇難者包括1名遊客，5名中資公司職員以及2名聯合國國際職員。大使館一位工作人員介紹，正陸續聯繫遇難者家屬，目前已同部分遇難家屬取得聯繫。

央視新聞早前披露，該航班3名遇難中國乘客的資料，顯示一位名叫周圓的男乘客出生於1981年，一位名叫金也淘的男性乘客出生於1986年，兩人籍貫不詳；香港乘客曾成毅相關訊息備註處為「待確認」，