西藏迎3月敏感期 汪洋喊話「看到風險、維護統一」

2019-03-11 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸全國政協主席汪洋昨到西藏代表團參加審議時表示，西藏要看到風險挑戰，牢牢把握維護祖國統一、加強民族團結的著眼點和著力點，進一步加強寺廟管理能力建設。

據香港明報報導，3月以來，西藏進入維穩敏感期，官方多次召開維穩會議，高官陸續走訪哲蚌寺、大昭寺、色拉寺等重點寺廟及八廓街等，確保社會安全穩定。

報導指，1959年3月，駐拉薩的解放軍與達賴喇嘛支持者發生武裝衝突，接著展開「平亂」鎮壓，達賴喇嘛流亡印度，以後，1989年3月和2008年3月拉薩都發生過示威或騷亂，因此，每年3月都成為西藏的敏感期。

大陸官媒報導，汪洋昨在西藏團充分肯定過去一年西藏各項事業發展成績，指出西藏經濟發展和社會穩定持續向好，但也要看到風險挑戰。

他要求西藏要牢牢把握維護祖國統一、加強民族團結的著眼點和著力點，牢牢把握依法治藏、富民興藏、長期建藏、凝聚人心、夯實基礎的重要原則，居安思危、穩中求進，進一步鞏固社會大局穩定好局面，進一步加強寺廟管理能力建設。

中新社報導指，3月以來，西藏官方最高層多次安排部署維穩工作，而目前拉薩秩序井然。

3月1日，西藏自治區黨委書記吳英傑要求全區各級各部門要強化底線思維，突出防範化解重大風險。3月2日，自治區黨委副書記丁業現前往拉薩哲蚌寺、大昭寺、八廓街、小昭寺和布達拉宮廣場等地，實地督導檢查維穩工作。