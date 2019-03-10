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與中國互認駕照 為什麼澳門人這麼反對？

2019-03-10 16:33世界日報 香港新聞組／香港10日電

澳門團體遊行，反對與大陸互認駕照。 世界日報記者高雪景／攝影
澳門團體遊行，反對與大陸互認駕照。 世界日報記者高雪景／攝影
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澳門仔22歲女鐵騎士日前遭內地司機撞斃，澳門民主派團體發起遊行，促請當局關注境外司機導致市民傷亡的交通事故，並反對澳門與內地互認駕照

澳門電台報導，澳門社區發展新動力及新澳門學社昨午遊行至政府總部，反對有關計畫，約有440人參與遊民。市民擔心兩地互認駕照後，大批內地駕駛者到澳門，令交通更繁忙；而內地的駕駛文化和習慣與澳門不同，容易帶來交通安全隱患。

澳門立法會議員區錦新表示，目前內地司機是透過在香港互認的駕照而轉往澳門開車，另有一些人直接在澳門考取駕照。他說，兩地互換駕照後，可能會有大批內地司機湧入澳門，數量更龐大。

香港蘋果日報報導，特首崔世安去年4月授權運輸工務司司長羅立文，與內地簽署兩地駕駛執照互認協議。的士司機劉先生反對兩地駕照互認，指不時遇到車速快兼逆線行車的兩地牌車輛，擔心影響道路使用者安全；他指政府為迎合中央大灣區規畫而強推計劃，當局無諮詢公眾，要求交通局局長林衍新下台。

任職私人司機的陳先生亦曾險與逆線內地司機相撞，澳門大學學生林小姐說，月初遭內地司機撞斃的女騎士是同校同學，事件令她擔心，因她也不時駕電單車經過事發地點，批評政府打擊非法司機不力。

報導指出，澳門民主派議員蘇嘉豪斥責，當局聲稱計畫方便澳門人北上，卻是以方便犧牲澳門人安全；他指非法司機問題猖獗，交通問題未解決，政府仍漠視民意強推計畫。民主派議員吳國昌則指，應鼓勵旅客步行或使用公共交通工具，並非自駕遊。

澳門駕照香港
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