貿易談判 中方：看到希望了 川普：若協議不好就不同意

2019-03-10 16:32 世界日報 中國新聞組／北京10日電



中美談判，中國國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文昨天表示「我是看到希望了」。 新華社 分享 facebook

中美貿易談判最後會握手言和，繼續進行磋商，還是破局？中國國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文昨天表示，「我是看到希望了」。他說，中美雙方團隊仍持續進行磋商，要達成簽署協議，取消所有加徵關稅，讓中美雙邊貿易回到正軌。美國總統川普則表示，他對美中貿易談判仍抱持樂觀態度，但除非是「非常好的協議」，否則他不會同意與中國敲定協議。一名經濟顧問也說，川普也有可能像2月底舉行的川金會，在談判時抽身走人。

全國人大昨天就「促進形成強大國內市場，推動全方位對外開放」舉行記者會，商務部長鍾山指出，妥善應對中美經貿摩擦是今年三項重點任務之首，中國將藉此擴大全方位開放，推動由商品和要素流動形開放，向規則等制度型開放轉變。這意味中國承諾推進「結構性轉型」。

在回應媒體提問，「中國是否接受漸進式地取消關稅作為協議的一部分？中國是否會接受美國的執行機制？對中美經貿磋商的下一步，在明天或者本月的晚些時候能夠達成協議嗎？」

王受文表示，中美兩國領導人達成「取消所有加徵關稅、且停止增加關稅」的共識，他透露，目前中美談判已在重要問題上取得實質進展，中美諮商團隊正在持續磋商，要達成取消所有加徵關稅的協議。

至於中美談判下一步，何時能簽署協議？王受文表示，「我是看到希望了」。

川普於8日從白宮動身前往阿拉巴馬州勘查龍捲風災情時說：「我有信心，但…如果不是好的協議，我不會同意」；又說：「無論有或沒有協議，我們都會做得很好。」

川金二會無果讓北京方面擔心，川普在美中貿易簽約時也會向對待金正恩一樣甩手走人。美國之音引述NBC報導，美國政府一位高級官員說，北京方面在美朝二次峰會之後就愈發擔心川普面對美中貿易談判也會採取同樣的方式，讓兩國高級官員長時間以來的談判努力付之東流。

據報導，這位高級官員強調，會晤期間，如果川普一走了之，會讓習近平難堪，也會讓已經十分緊張的美中貿易關係雪上加霜。

王受文還透露一個談判祕辛，從細節可以一窺大局。他說，農曆春節後的年假結束第一天，美方代表團就到北京；後來中方很快又到華盛頓繼續談判，當時談判接近中午用餐，國務院副總理劉鶴跟美國貿易代表賴海哲都叫了外賣。

王受文說，劉鶴點了牛肉漢堡，賴海哲點了茄汁雞丁，但雖然飲料有咖啡、有茶，但兩人都不約而同只喝白開水。王受文認為，雙方正是要互相理解，並尋找共同點。

不過，網民對此卻留言嘲諷「哇，我們真的很關心你們吃啥，真的」。也有人質疑，「我很想知道，這個細節真的需要在答記者問的環節提嗎」、「就這樣找共同點？」還有人直接表示「吃的啥喝的啥，who cares（誰在乎）」。

針對貿易戰未來結局，王受文表示，將朝向達成互利共贏簽署協議，這個結果將符合美國利益、中國利益，也符合世界的期待。

此外，對於多國指「一帶一路」只利中國，反加重他國債務壓力，商務部副部長錢克明稱言論罔顧事實，站不住腳。