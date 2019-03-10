華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



華為控告美國政府涉嫌違反美國憲法一案有新進展，環球時報報導，美國法院已向美國政府及多名部長發送傳票，並要求在60天內作出回應，否則就被當作判決敗訴；而華為的律師團隊資料也曝光，7人全是著名律師。

報導指出，美國聯邦法院已就華為起訴美國政府一案，向美國政府及多名部長發出傳票，網路流傳出一張德州東區聯邦地區法院，在3月7日就華為起訴美國政府一案，向美國政府、美國司法部和美國司法部長發出的傳票。

傳票內容表示，美國政府方面需要在收到傳票後60天內作出回應，否則就會被默認判決敗訴。

法院發出的傳票不只這一份，根據美國各種法庭公開文件的網站顯示，法院在3月7日向美國教育部長、勞工部長、衞生與公共服務部長、農業部長等發出傳票後，又在7日和8日公布華為的7人律師團隊中，4名律師的「出庭申請」。

華為律師團隊成員均來自全球知名的律師事務所，其中4名律師在美國頗有名氣，包括華為方面的首席律師納赫爾（Glen D. Nager）是畢業於美國名校史丹佛大學的法學博士，曾代理13件在美國聯邦最高法院審理的案件，也擔任美國聯邦最高法院首位女性大法官奧康納的法官助理。