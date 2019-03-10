親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為控告美國政府涉嫌違反美國憲法一案有新進展，環球時報報導，美國法院已向美國政府及多名部長發送傳票，並要求在60天內作出回應，否則就被當作判決敗訴；而華為的律師團隊資料也曝光，7人全是著名律師。

報導指出，美國聯邦法院已就華為起訴美國政府一案，向美國政府及多名部長發出傳票，網路流傳出一張德州東區聯邦地區法院，在3月7日就華為起訴美國政府一案，向美國政府、美國司法部和美國司法部長發出的傳票。

傳票內容表示，美國政府方面需要在收到傳票後60天內作出回應，否則就會被默認判決敗訴。

法院發出的傳票不只這一份，根據美國各種法庭公開文件的網站顯示，法院在3月7日向美國教育部長、勞工部長、衞生與公共服務部長、農業部長等發出傳票後，又在7日和8日公布華為的7人律師團隊中，4名律師的「出庭申請」。

華為律師團隊成員均來自全球知名的律師事務所，其中4名律師在美國頗有名氣，包括華為方面的首席律師納赫爾（Glen D. Nager）是畢業於美國名校史丹佛大學的法學博士，曾代理13件在美國聯邦最高法院審理的案件，也擔任美國聯邦最高法院首位女性大法官奧康納的法官助理。

其他3名律師也同樣是經驗豐富、畢業於名校的法學博士。

美國法院已向美國政府及多名部長發送傳票。圖/環球時報
美國法院已向美國政府及多名部長發送傳票。圖/環球時報
分享

教育部大法官
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20

長征系列第300次 中國長征三號乙運載火箭成功發射

2019-03-10 10:15

駁「再教育營」違反人權 新疆政協主席：外媒胡說八道

2019-03-10 09:43

要求訪新疆「再教育營」 美特使拒看「安排好的表演」

2019-03-10 09:25

美媒爆央視召回美國分台台長及員工 改組領導層

2019-03-10 09:06

韓國瑜被盯上了！陸端秘密武器 「這招」吃遍全世界

2019-03-10 09:00

祭祀文昌帝君 兩岸梓潼交流文化

2019-03-10 00:52

台聯會長：一國兩制台灣方案 不同港澳

2019-03-10 00:46

北京觀察／兩會記者席總比記者少 玄機何在？

2019-03-10 00:31

兩會特別報導／北京兩會的幸福感 人民有感嗎？

2019-03-10 00:27

兩會特別報導／美質疑補貼國企 大陸否認

2019-03-09 23:00

人大代表：歡迎韓國瑜訪中 可贈送高雄大熊貓

2019-03-09 19:18

西藏抗暴60周年前夕 陸媒稱達賴喇嘛叛逃60年

2019-03-09 19:17

達賴喇嘛：只有我能代表600萬藏人

2019-03-09 17:05

央企國企有特殊待遇？國資委否認有補貼、隱性優惠政策

2019-03-09 16:34

習近平兩會露白髮引關注 外媒這麼說…

2019-03-09 15:16

大陸人大代表建議送貓熊給高雄 當韓國瑜伴手禮

2019-03-09 14:21

外媒：中共6高官 涉論文抄襲

2019-03-09 14:12

批達賴喇嘛 西藏官媒：分裂主義反動陣營的總頭子

2019-03-09 12:33

陸商務部：外資法上路將擴大吸引外資

2019-03-09 12:32

大陸台聯會長：不認同兩岸一家人 就沒有民主協商資格

2019-03-09 11:47

Rap、AI主播…大陸「兩會」出奇招 只求民眾多看幾眼

2019-03-09 08:00

栗戰書處女秀 散場搶先李克強

2019-03-09 00:09

川金二會破局 王毅：門檻過高

2019-03-09 00:09

大陸外資法三讀版安全審查遭刪 應是華為效應

2019-03-08 17:45

救救網癮孩子 兩會媽媽提案監管遊戲、視頻

2019-03-08 17:44

討了14次… 政協委員公然在兩會向國企催債60億

2019-03-08 17:43

習近平拚脫貧：不獲全勝 絕不收兵

2019-03-08 17:42

被問今年要拿下台灣幾個邦交國 王毅：哈哈哈哈

2019-03-08 16:50

美宗教大使香港演講 說北京發動信仰戰爭

2019-03-08 16:46

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33
看更多

熱門文章

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

韓國瑜被盯上了！陸端秘密武器 「這招」吃遍全世界

2019-03-10 09:00

女大生賣卵買iPhone肚腫如孕 醫師：隨時會死的

2019-03-09 16:08

中國「廁所革命」4年換來啥？

2019-03-10 05:02

習近平兩會露白髮引關注 外媒這麼說…

2019-03-09 15:16

影／陸警男扮女裝拍宣導片 網友高喊：被撩到了！

2019-03-09 17:28

中國股市突逢暴雨 陸股散戶並非「待割的韭菜」

2019-03-09 18:51

人大代表：歡迎韓國瑜訪中 可贈送高雄大熊貓

2019-03-09 19:18

達賴喇嘛：只有我能代表600萬藏人

2019-03-09 17:05

櫻桃出口創新高 大陸吃貨養活智利50萬人

2019-03-09 16:32

女子50公里競走破世界紀錄！她比亞運男子冠軍還要快

2019-03-09 18:19

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

北京大觀園淪「恐怖蠟像館」 紅樓夢塑像群嚇壞小孩

2019-03-10 11:58

西藏抗暴60周年前夕 陸媒稱達賴喇嘛叛逃60年

2019-03-09 19:17

黃大仙中學五星酒店辦謝師宴 學生不出席要付千元挨轟

2019-03-10 10:54

受極瘦北極熊激發 30歲港青零下50度步行穿越冰湖

2019-03-09 21:26

要求訪新疆「再教育營」 美特使拒看「安排好的表演」

2019-03-10 09:25

「這屆婦女太浪了」 知名連鎖酒店推文惹議

2019-03-09 16:18

港李東海小學老師墬樓亡 知情者爆校長長期欺壓老師

2019-03-09 21:56

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

美媒爆央視召回美國分台台長及員工 改組領導層

2019-03-10 09:06

台聯會長：一國兩制台灣方案 不同港澳

2019-03-10 00:46

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

長征系列第300次 中國長征三號乙運載火箭成功發射

2019-03-10 10:15

兩會特別報導／北京兩會的幸福感 人民有感嗎？

2019-03-10 00:27

林毅夫：大陸仍有很大空間透過降息、降準穩定經濟增長

2019-03-09 16:55

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20

港醫生上班時間吸大麻 曾嘆「工作賠上家人幸福」

2019-03-10 09:54

內地婦遭追巨額住院費 8旬夫靠生果金過活：沒錢給

2019-03-09 17:06

員工中608萬彩票 公司竟要平分

2019-03-09 17:21

萬事達卡在中國註冊成立

2019-03-09 19:11

竹筍砸身、牙齦出血 成都動物園被爆虐待高齡大貓熊

2019-03-10 11:00

中國首批小龍蝦學院畢業生 年薪55萬起跳

2019-03-10 11:41

北京觀察／兩會記者席總比記者少 玄機何在？

2019-03-10 00:31

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

易綱：人民幣確有貶值壓力 但千方百計穩匯率

2019-03-10 13:48

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

人物側寫／易綱兩會首秀 打破慣例直面尖銳問題

2019-03-10 13:56

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top