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美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13世界日報 中國新聞組／北京10日電

華為在美國狀告美國政府禁止聯邦政府部門使用華為設備違反美國的憲法。圖為在深圳的華...
華為在美國狀告美國政府禁止聯邦政府部門使用華為設備違反美國的憲法。圖為在深圳的華為零售店。 美聯社
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中國電信設備製造業巨頭華為在美國狀告美國政府禁止聯邦政府部門使用華為設備違反美國的憲法，這一舉措在中國引起不同的反響，似一場憲政教育。

美國之音報導，有人歡呼華為強大，不懼怕美國政府；有人則驚嘆華為作為一個公司在美國居然可以狀告美國聯邦政府，而一個公司在中國狀告中國政府則是不可想像的，華為的舉措顯示了美國很偉大。

美國華盛頓郵報報導說，華為狀告美國政府和美國國會違反美國憲法的舉動，在不經意間凸顯出中美兩國政治和經濟體制的一些基本差異；而華為的首席法律代表聲言「美國國會行為方式像是把立法者、檢察官和陪審團成員角色融為一體」，他其實是在說，中國國家主席習近平給中共定的角色，即讓中共是中國體制的掌管一切的最終決斷者。

中國官方媒體報導說，習近平先前發表講話，聲言要中共掌控中國司法和中國的所有權力，「要從中國國情和實際出發，…絕不能照搬別國模式和做法，絕不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。

據報導，習近平控制下的中國媒體不能發表任何批評他公開推行中共獨裁、鼓吹司法是中共工具的評論。但在華為狀告美國政府和國會的官司消息傳來之際，一位中國評論人士透過中國社交媒體新浪微博發出這樣的評論：「美國是司法獨立的國家，政府也可以成為被告，原告不會遭到打擊報復。」

習近平華為
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