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再降準？陸央行行長易綱：有空間但比前幾年小

2019-03-10 11:49聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸去年5次降準，向市場釋出巨量資金活水，今年經濟下行壓力大，何時再降準？中國人民銀行行長易綱今日表示，在中國目前的情況下，下調準備金率還有一定的空間，但是這個空間比起前幾年已經小多了。

易綱表示，今後降准將同時考量最優的資源配置，還有防範風險的問題。

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中，要求適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放，降低貸款成本。

對比去年人行五次降低存款準備金率一共3.5個百分點，今年降準放水的力度會有多大？

易綱說，其實，在這一輪國際金融危機以後，現在發達國家的法定存款準備金率是比較低，但是它的超額存款準備金率比較高。比如說美國的法定存款準備金率加上超額存款準備金率一共有12%的水準，歐洲也是12%，日本更高，日本法定存款準備金加上超額存款準備金有20%多，這就是他們總準備金率的水準。

中國目前存款準備金率有三檔，三檔準備金率加權平均的法定存款準備金率目前是11%，我們銀行清算用的超額準備金率只有1%左右。所以，我們銀行的總準備金率也就是12%左右，實際上跟發達國家的總的準備金率差不多，而且這個比率要遠低於日本的比率。

易綱表示，在當前一定的法定存款準備金率還是合適的，必要的。所以，在中國目前的情況下，準備金率下調應該說還有一定的空間，但是這個空間比起前幾年已經小多了。而今後下調存款準備金率，還要就資源配置、防範風險等綜合考慮。

中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬攝影
中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬攝影
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