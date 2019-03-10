駁「再教育營」違反人權 新疆政協主席：外媒胡說八道

2019-03-10 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



新疆維吾爾自治區政協主席努爾蘭．阿不都滿金，接受港媒訪問時，批評境外傳媒關於新疆「再教育營」的報導，認為是胡說八道、不符合事實。

香港電台報導，正在北京出席全國兩會的努爾蘭．阿不都滿金表示，這類場所被稱為「再教育營」是用詞不當，他強調那是職業和培訓學校，協助學員學習法律、技能和國語，讓他們成為有用的人才。