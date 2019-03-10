北京觀察／兩會記者席總比記者少 玄機何在？

2019-03-10 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／報導



在北京人民大會堂內總有一個特殊奇觀，「記者席總是比在場記者還少」。 特派記者林庭瑤／攝影 分享 facebook

大陸全國人大、政協「兩會」雲集五千多人同時進入北京人民大會堂，中外記者亦不遑多讓，今年有三千多人的大陣仗。奇特的是，在北京人民大會堂內總有一個特殊奇觀，「記者席總是比在場記者還少」。

三月四日首場的人大記者會，記者們為搶占最佳位置，在登場前兩個小時，就在人民大會堂前大排長龍，不少人是全副武裝，出動五花八門的全媒體裝備。要進入記者會現場，必須「分階段」排隊，從柵欄外、會堂外、會堂內，然後在大廳外等候。

登場前一個小時，新聞發布廳開啟大門，媒體記者蜂擁而入，提前到的就放置背包占座，不到十分鐘就搶占一空。大會工作人員說：「現在進來的人，可以拿開背包，自行坐下。」隨即又一陣兵荒馬亂。工作人員又說：「座位上不能離座，離座後，其他人可以坐下去。」上千名媒體記者在憋尿與焦躁中等候。

「這場發布會十分火爆！」一家央媒女記者直播時形容，記者們有多認真，兩會有多熱鬧。但有外媒記者竊竊私語說，「一名女記者因為擁擠在記者會內而突然窒息，還好送醫後無大礙。」

這次參與報導中外記者多達三千多人，現場算了一下只有三百個座位，不到記者數的十分之一，還有記者還跟工作人員爭取「地板席」。有經驗的記者就到梅地亞新聞中心看直播，索性不來現場擠沙丁魚。

奇特的是，偌大的北京人民大會堂還有金色大廳等，空間足以容納更多人的場地，但這麼多年來，記者會上的記者席還是僧多粥少。有人認為或許這有利於宣傳，因為可以形成「萬邦來朝」的形象，形塑「萬眾矚目」的奇觀。