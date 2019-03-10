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台聯會長：一國兩制台灣方案 不同港澳

2019-03-10 00:46聯合報 特派記者林庭瑤李春戴瑞芬／北京報導

大陸全國台聯會長黃志賢指出，如果不認同兩岸是一家人的人，那就沒有參與民主協商的資...
大陸全國台聯會長黃志賢指出，如果不認同兩岸是一家人的人，那就沒有參與民主協商的資格。 特派記者林庭瑤／攝影
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大陸全國台聯會長黃志賢昨天表示，只有堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，可以有靈活多樣的民主協商形式與暢通的民主表達渠道，也不影響兩岸正式協商談判。

全國人大台灣團昨天昨天開放媒體採訪，在場媒體關切如何理解中共總書記習近平提及「探索兩制台灣方案」、「推薦代表性人士進行廣泛協商」等問題。黃志賢指出，習總提到「兩制」台灣方案，「一國兩制」是在充分考慮台灣現實基礎的創新構想，不同於港澳模式。

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