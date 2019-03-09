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西藏抗暴60周年前夕 陸媒稱達賴喇嘛叛逃60年

2019-03-09 19:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

3月10日是西藏（圖博）抗暴60周年，大陸西藏官媒西藏日報則稱「迎來西藏民主改革60周年」，並發表評論文章分析達賴喇嘛「叛逃」60年來的歷史，指出達賴喇嘛扮演著分裂主義反動陣營總頭子的角色。陸委會今天也對西藏抗暴發表聲明，指出中國大陸應革心易行，認真省思西藏抗暴重要啟示，落實保障藏人人權及信仰自由。

西藏日報自昨天起開始刊登「認清十四世達賴反動本質系列評論」。8日刊發的評論稱，十四世達賴是舊西藏政教合一的封建農奴制度的總頭子，十四世達賴對西藏人民的悲慘命運負有不可推卸的責任，西藏和平解放後，十四世達賴卻對人民的願望熟視無睹，對中央六年不改的政策置若罔聞，於1959年公然發動全面武裝叛亂，企圖阻止民主改革。

評論還說，十四世達賴叛亂失敗逃往國外後，在他的處心積慮策劃下，組建不被任何國家承認的所謂的「流亡政府」，將逃亡國外的封建農奴主階級的殘渣餘孽糾集起來，制定偽憲法，規定他為最高統治者，長期在境外有組織有計劃地進行圖謀西藏獨立的分裂活動，「逢喜事必鬧、逢大事必擾」，每一次分裂動亂，都出自十四世達賴的「指揮所」。

評論指出，在中共的領導下，西藏人民用自己的雙手推翻了封建農奴制度，正在譜寫壯麗的中華民族偉大復興的西藏篇章，是社會主義新西藏好還是封建農奴制度的舊西藏好，西藏人民用自己的親身經歷給出了答案。

陸委會稱，政府長期關注西藏情勢，近年來，中共雖聲稱由經濟民生、基礎建設等層面，改善西藏人民物質生活，惟西藏民眾遭強迫灌輸愛國主義、政治打壓、干涉信仰等事例未曾間斷。

陸委會說，中共與西藏於1951年簽訂了所謂的「和平協議」，其後西藏地區多次發生武力鎮壓事件，西藏的自由度在國際評比間也常年屈居末段，再再印證中共專制本質，更突顯台灣民主自由的珍貴價值。

西藏內部一直備受各界關注，圖為去年9月在西藏錯那縣舉行的六世達賴喇嘛倉央嘉措詩歌...
西藏內部一直備受各界關注，圖為去年9月在西藏錯那縣舉行的六世達賴喇嘛倉央嘉措詩歌文化節旅遊活動。（新華社資料照）
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