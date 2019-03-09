女子50公里競走破世界紀錄！她比亞運男子冠軍還要快

2019-03-09 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



32歲的媽媽級選手、奧運競走冠軍劉虹今天締造中國競走史的里程碑。她在女子50公里競走比賽中，以3小時59分15秒破世界紀錄奪冠，不僅成為史上第一個走進4小時的女子50公里競走選手，更一舉囊括女子競走20公里和50公里的世界紀錄。

今天上午， 2019年大陸全國競走大獎賽第一站暨杜哈田徑世錦賽50公里競走全國選拔賽在安徽黃山舉行，大陸競走名將、奧運冠軍劉虹以3小時59分15秒的成績奪得女子組冠軍，並打破該項目的世界紀錄，同時也成為了該項目首位走進4小時大關的女選手。

劉虹今天的成績一舉打破隊友梁瑞去年在團體世錦賽上創造的4小時4分36秒的世界紀錄，成為新的世界紀錄保持者。

澎湃新聞報導，在里約奧運奪冠成為女子20公里競走大滿貫選手後，劉虹便結婚生子淡出賽場。原本外界以為她將選擇退役，去年割捨不下競走的她又重返訓練場。

去年的雅加達亞運會上，男子50公里競走奪冠成績是4小時3分30秒。這意味劉虹締造的世界紀錄足以拿到亞運男子金牌，甚至這個成績距離世錦賽男子達標成績也僅僅差了15秒。

今年元旦的香港競走賽上，劉虹取得1小時30分43秒的好成績，這個成績也是今年以來的世界最好成績。隨後，劉虹繼續刷新紀錄。2月的日本神戶競走賽中，她又以1小時27分56秒完賽，這個成績比她里約奧運會奪冠的1小時28分35秒還要好。