林毅夫：大陸仍有很大空間透過降息、降準穩定經濟增長

2019-03-09 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫9日再度表達他對中國經濟一貫樂觀的看法，其中一個原因是，中國利率和準備金率高，透過降低利率和存款準備率，即可提高收入，增加消費，穩定增長。

林毅夫也是大陸全國政協經濟委員會副主任。大陸全國政協13屆二次會議周六下午舉行第二次全體會議，共安排14位政協委員發言。林毅夫在題為「為中國經濟投上信心一票」的發言中指出，在今年初世界經濟論壇上，與會者最擔憂的問題有三：

一、發達國家尚未從2008年國際金融危機中完全復甦。危機前，發達國家長期的年均經濟增速為3%至3.5%。目前美國經濟復甦最佳，然而即使川普政府大幅減稅，2018年美國經濟也僅增長2.9%。據預測，2019年美國經濟增長可能降至2.5%，2020年再跌至2%。

歐洲國家經濟增速自2008年起徘徊在1.5%左右，日本經濟從1991年以來平均增長率僅在1%上下，發達國家恐將陷入長期增長疲軟。

二、逆全球化。在全球化進程中，發達國家的真實工資並未增長，中產階級比重下降，收入差距擴大，發達國家將之歸因於全球化，反全球化的保護主義、民粹主義抬頭。

三、中國經濟面臨下行壓力。自2008年以來，中國每年都為世界經濟增長貢獻30%以上。2010年起，中國經濟進入中高速增長通道，增速在2016年降到6.7%，2018年又降至6.6%。

林毅夫指出，當前世界確實面臨百年未有之大變局。中國經濟增速雖有所下滑，但增長質量卻顯著提高。過去三年透過「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的供給側結構性改革，中國重點行業供求關係發生明顯變化。

他認為，當前，供給側結構性問題仍是中國經濟運行的主要矛盾，去產能、去庫存和去槓桿已取得階段性成果。但今後兩年，「降成本」和「補短板」發力空間仍然巨大。

從降成本看，目前中國已開始為中小企業大幅減稅；從補短板看，可補的方面還不少。就產業而言，中國當前產業多屬中低端，可向中高端升級。

其次，以往基礎設施投資主要是城際間的高速公路、高速鐵路、機場和港口，但城市內部基礎設施，如地鐵、地下管網依然不足，5G商業化運用將帶來新的投資契機，汙染防治領域的短板也亟待補齊。

此外，目前中國仍處於城鎮化進程中，需要大量的住房、城市基礎設施投資和公共服務投入。中國同時還具備補短板的資金優勢：

一、中央和地方政府積累的負債總額占GDP不到60%，在國際上處於較低水準。

二、民間儲蓄接近GDP的50%，減稅等措施可激發民間投資意願。

三、中國有3兆美元的外匯存底，居世界之首。