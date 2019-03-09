央企國企有特殊待遇？國資委否認有補貼、隱性優惠政策

2019-03-09 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國有企業和中央企業遭質疑有補貼、優待等特殊待遇，成為中美貿易爭端的焦點，要求大陸要進行結構性改革。不過，大陸國資委主任肖亞慶表示，並沒有制度性的特殊安排，給國有企業額外補助，同時他也表態國企並沒有所謂的隱性優惠政策。

美方在貿易談判中抨擊大陸國企有補貼等不公平優勢，要求必須進行結構性改革。大陸國資委主任肖亞慶今日在全國人大就「國有企業改革發展」記者會，回應表示，國有企業和其他企業一樣，都面臨市場競爭。他強調，沒有制度性的特殊安排給國有企業額外補助，是按照市場規則、市場化的改革方向，來進一步推進的。

不過，國際社會仍普遍擔心中國對國有企業有隱性的優惠政策，肖亞慶表示，針對國企享有補貼等特殊待遇的說法，國資委特別對中央企業進行過梳理。他確認中國的法律法規沒有專門針對中國國有企業補貼的規定，中央企業也沒有基於所有制的補貼。「就是沒有只給中央企業、國有企業，不給別的企業。」

他說，國有企業是獨立的市場主體，自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發展，這是國資委始終的方針。因此，國有企業與其他所有制企業同樣參與市場競爭，同樣受到法律保護。

為了澄清各界疑慮，肖亞慶表示，中央也正在清理，會同各個部門在規範各種補貼。這將有利於為各類不同所有制、不同規模的企業營造公平競爭的環境和條件，有利於提高企業的競爭力。