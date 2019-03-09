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習近平兩會露白髮引關注 外媒這麼說…

2019-03-09 15:16世界日報 中國新聞組／北京9日電

來源：YouTube

這次兩會期間，中國國家主席習近平被發現露出白髮，引發熱議。分析認為，習近平的目的在於展現親民、節儉作風，也可能是他現在有自信打破中國的染髮成規。紐約時報解讀，習近平不顧長期以來的傳統，他樹立的榜樣似乎也引起效仿；中共中央政治局的25名成員中，至少7名也有白髮。

習近平白髮示人。新華社
習近平白髮示人。新華社
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中央社引述南華早報旗下inkstone報導，兩會召開期間，吸引外界注意的不只是這些領導講什麼，他們的髮型、衣著、肢體語言等都被仔細研究，以窺探中國權力的內部運作。

今年最吸引注意的兩會場邊花絮就屬習近平頭上的灰白髮。儘管他已經65歲了，有白髮是自然不過的事，但在過去20多年以來，中國官員都習慣把頭髮染成曜石黑，好讓自己看起來比較年輕。前兩任中國國家主席江澤民、胡錦濤在任時，也都保有一頭黑髮。

以白頭髮來說，在過去多見於退休官員或落馬官員的對外露面，但習近平打破了這項傳統。

美國哈佛大學研究學者葛維茨（Julian Gewirtz）表示，這是一個很顯著的轉變，中國領導人的穿著、髮型是做為觀察像中共這種不透明政黨欲對中國或世人所傳達的形象，以及詮釋這些象徵決策的方式。

紐約時報報導，幾十年來，中國領導人的頭髮一直都是不自然地黑，滿頭黑髮既象徵著團結，也給共產黨披上了一層看似年輕的外衣。不過，現年65歲的習近平似乎正在擯棄這種虛榮心，他在為自己塑造一個和藹可親的領導人形象。

習近平髮型
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