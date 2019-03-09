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大陸人大代表建議 送貓熊給高雄 當韓國瑜伴手禮

2019-03-09 14:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

據《環球網》報導，大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛表示，她對高雄市韓國瑜本月底將到廈門、深圳等地參訪表示歡迎。她同時期待韓國瑜未來也能來重慶交流，而「人要交流，動物也要交流」。因此，她將在今年兩會上建議：「向高雄市贈送大熊貓」，因為高雄有壽山動物園，這方面可以跟重慶做對接。

許沛同時也是重慶市台聯會長，據香港中評社報導，許沛祖籍台灣台南，曾祖父許南英，曾是清代台灣33位科舉進士之一。許沛受訪時表示，自己每年還是會回台灣，多半跟著公務團來台灣，目前她在台南、台北、新竹等地都還有親戚，她已經大陸第三代台籍人士。

報導稱，在今年大陸全國兩會上，許沛提出兩個建議，其中之一就是「向台灣高雄市贈送大熊貓的建議」。她表示，「人要交流，動物也要交流」，她正在努力做一些基礎的工作，希望把這個橋樑搭建起來，「這是非常有意義的事情」。

許沛說，「韓市長確實應該看看大陸的變化」，雖然重慶跟高雄沒有直接對接，但希望高雄的壽山動物園，跟重慶的動物園「接一個對子」。

對於韓國瑜即將到大陸參訪，許沛表示歡迎，她強調，「兩岸越走越親，應該要多走動」。

對於韓國瑜將前往大陸參訪的含義，許沛認為，就是帶頭承認「92共識」，有引領的效應，能夠得到民眾的共識。

不過，許沛也提到，韓國瑜此次到大陸參訪，必然會受到不少壓力，但她表示，「希望（韓國瑜）能夠堅強挺住，我們大陸13億的朋友為他挺住」。同時，她也歡迎台灣其他藍營執政縣市首長，都能多來大陸走走，「兩岸交流是必然，民進黨也應該擋不住的」。

大陸全國人大代表建議，贈送貓熊給高雄市。圖為四川成都大熊貓繁育研究基地內，正在曬...
大陸全國人大代表建議，贈送貓熊給高雄市。圖為四川成都大熊貓繁育研究基地內，正在曬太陽、啃竹子的熊貓。（中新社）
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