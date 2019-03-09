外媒：中共6高官 涉論文抄襲

2019-03-09 14:12 世界日報 中國新聞組／北京9日電



男演員翟天臨爆出論文抄襲事件後，「名人假文憑」的討論延伸到政界。法新社調查發現，多名中共高層幹部的大學論文存在抄襲現象，其中包括前國家副主席李源潮和鐵腕治理新疆的黨委書記陳全國。

德國之聲引述法新社報導，這波調查審讀了中國國家基礎設施（CNKI）中能找到的12篇中共官員博士/碩士論文，發現有6名中共官員抄襲他人作品，其中還包括中國最高法院副院長張述元，還有一位前公安高層。

在多次爆發學術抄襲醜聞後，中國國務院去年首次發布學術規範，警告違規者會遭到嚴厲懲罰。

法新社引述專家稱，在中共黨內，教育程度是決定職位升遷的一項重要指標，這迫使官員竭盡全力在工作的同時「搜刮文憑」。前中國青年報主編李大同說：「這些文憑是真的，並不是從街上買的，但其本質是假的。這在官僚體制中是很常見的做法。」

被視為中共政治新星的陳全國2004年畢業於武漢理工大學。他的論文題目是「中部地區人力資本積累與經濟發展相關性研究」，其中有50個多個段落引用他人文章而未標明出處。

前國家副主席李源潮1998年的論文中有20個段落與他人此前發表的論文完全一樣。報導還說，直接負責知識產權保護的中國國家知識產權局的前黨組成員肖興威也被發現抄襲。

報導指出，負責人事升遷及對違規者進行處罰的中共中央組織部，對此次發現的6起抄襲案例拒置評。