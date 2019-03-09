批達賴喇嘛 西藏官媒：分裂主義反動陣營的總頭子

2019-03-09 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



3月10日是西藏（圖博）抗暴60周年，大陸西藏官媒西藏日報則稱「即將迎來西藏民主改革60周年」，並發表評論文章分析達賴喇嘛「叛逃」60年來的歷史，指出達賴喇嘛扮演著分裂主義反動陣營總頭子的角色。另，陸委會今日也對西藏抗暴發表聲明，指出中國大陸應革心易行，認真省思西藏抗暴之重要啟示，落實保障藏人之人權及信仰自由。

西藏日報稱「即將迎來西藏民主改革60周年」，自昨天起開始刊登「認清十四世達賴反動本質系列評論」。8日刊發的評論稱，「值此之際，十四世達賴卻愁眉苦臉，黯然神傷，這是為什麼？這是因為他是圖謀西藏獨立的分裂主義政治集團的總頭子，西藏人民高興他就痛苦，西藏人民幸福他就悲傷」。

西藏日報指出，十四世達賴是舊西藏政教合一的封建農奴制度的總頭子。在舊西藏政教合一的封建農奴制社會中，十四世達賴處於政教特權的最高位置；作為舊西藏最大農奴主，十四世達賴對西藏人民的悲慘命運負有不可推卸的責任，西藏和平解放後，十四世達賴卻對人民的願望熟視無睹，對中央六年不改的政策置若罔聞，於1959年公然發動全面武裝叛亂，企圖阻止民主改革，阻止滾滾向前的歷史車輪。

這篇評論還說，十四世達賴叛亂失敗逃往國外後，在他的處心積慮策劃下，組建不被任何國家承認的所謂的「流亡政府」，將逃亡國外的封建農奴主階級的殘渣餘孽糾集起來，制定偽憲法，規定他為最高統治者，長期在境外有組織有計劃地進行圖謀西藏獨立的分裂活動，「逢喜事必鬧、逢大事必擾」，每一次分裂動亂，都出自十四世達賴的「指揮所」。

評論說，在黨的領導下，西藏人民用自己的雙手推翻了封建農奴制度，正在譜寫壯麗的中華民族偉大復興的西藏篇章，是社會主義新西藏好還是封建農奴制度的舊西藏好，西藏人民用自己的親身經歷給出了答案。