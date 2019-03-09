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陸商務部：外資法上路將擴大吸引外資

2019-03-09 12:32聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸《外商投資法》將在全國兩會立法後上路，商務部副部長王受文今日強調，外資法確定對外投資公平競爭的環境，他引用總書記習近平對利用外資政策「三個不會變」，強調對外商投資企業合法權益的保護不會變。

王受文在全國人大記者會上指出，《外商投資法》一個很大的特點，確定了外資在中國進行公平競爭的環境。

他說，外資企業到中國後，有時候會感覺到與中國內資企業相比，存在不公平競爭的地方，比如有時候他們抱怨，政府採購他們不能完全參與，中國制定的有關商品標準、服務標準、行業標準，外資企業也不能完全參與；他們有時候還抱怨說，中國的內資企業享受到了一些優惠政策，外資企業享受不到。現在《外商投資法》就確定凡是對內資企業適用的所有優惠政策，外資企業全部能夠享受，外資企業和內資企業具有完全相同的參與標準制定的權利，外資可以與內資一樣公平參與政府採購的競爭。

另外，有的外資企業會抱怨到中國來投資，有些政府部門利用行政權力施壓，要求把技術轉給當地企業。王受文表示，《外商投資法》明確規定，企業的技術合作基於商業原則、基於自願原則，政府部門不得利用行政權力來干預，也強調了對外資企業智慧財產權的保護。

對外資企業要求將利潤匯回，比如要撤資，或者是利潤很多要匯回，王受文表示，外匯自由出入，《外商投資法》也給予了保障。

對於外資企業在某個地方投資，遇到了新官不理舊帳，王受文說《外商投資法》規定地方政府對外資企業所做出的承諾必須履行，如果要對外資企業由於一些公共政策的目的，要予以徵收，徵收也必須給予公平的補償。

商務部強調，《外商投資法》立法上路會對中國的投資環境有大大改善。因此，儘管全球跨國資本的流動在減少，儘管各國在吸引外資方面的競爭加劇，儘管中國勞動力成本上漲帶來的競爭優勢弱化，王受文表示，中國有龐大的市場優勢，經濟穩定增長，他認為在《外商投資法》立法後，將更吸引外資到中國市場來投資。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文（新華社）
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文（新華社）
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外資外匯習近平
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