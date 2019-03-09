新聞分析╱貿易協議不代表終戰 星星之火還將燎原
在去年底川習會達成貿易戰休兵90天，重啟談判以來，中美歷經7輪磋商，其中更3度高級別談判，對於中美能否達成貿易戰終戰，大陸國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文表示，「我是看到希望了」。
王受文透露，他看到中美要達成簽署協議，取消所有加徵關稅，並不再加徵關稅，中美雙邊貿易將回到正軌。
不過，即使簽署協議後，中美貿易衝突真的能落幕？
答案恐怕連多次第一線對美諮商的國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文都沒有把握，因為大陸對美經貿仍存在嚴重的結構性矛盾，中美對弈衝突的局面，往後恐將常態化，不會就此結束。
從外媒當面提問「中國是否接受漸進式地取消關稅作為協議的一部分？中國是否會接受美國的執行機制？」可以透露端倪，那就是在中美諮商談判過程中，中方認為透過增加美國出口來終結美中貿易失衡這一和平方案，總比關稅戰升級要好。因此中國提出了解決貿易失衡的大手筆建議，就是將在6年內完全消除中國對美國的雙邊貿易順差。
不過由於2018年中國對美國的商品和服務貿易順差達到3800億美元，到2024年可能超過5000億美元，中國這項承諾勢必對全球貿易流和世界生產總值產生巨大影響，且方案實施起來將難上加難。
從習近平、李克強到外交部、商務部一再強調，「合作是中美雙方最好的選擇」，但值得觀察的是，習近平在平2月中會見到北京諮商的美國貿易代表和財政部長時，面告強調「合作是有原則的」，希望雙方「推動達成互利雙贏的協議」，基本上闡明劃定大陸的立場和底線。
王受文今日也強調，任何協議必須要是雙向的、公平的、平等的協議。
不過為了達成協議簽署，中國承諾在某些較容易達成協議的問題上先作出讓步，然而美方為了進一步追加其他較難達成協議的問題上接受美方提出的條件，勢必還會步步進逼，因此，簽署協議不見得代表終戰，貿易衝突引發的關稅戰火，恐怕是星星之火，唯恐一再燎原。
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