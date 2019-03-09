新聞分析╱貿易協議不代表終戰 星星之火還將燎原

2019-03-09 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



在去年底川習會達成貿易戰休兵90天，重啟談判以來，中美歷經7輪磋商，其中更3度高級別談判，對於中美能否達成貿易戰終戰，大陸國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文表示，「我是看到希望了」。

王受文透露，他看到中美要達成簽署協議，取消所有加徵關稅，並不再加徵關稅，中美雙邊貿易將回到正軌。

不過，即使簽署協議後，中美貿易衝突真的能落幕？

答案恐怕連多次第一線對美諮商的國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文都沒有把握，因為大陸對美經貿仍存在嚴重的結構性矛盾，中美對弈衝突的局面，往後恐將常態化，不會就此結束。

從外媒當面提問「中國是否接受漸進式地取消關稅作為協議的一部分？中國是否會接受美國的執行機制？」可以透露端倪，那就是在中美諮商談判過程中，中方認為透過增加美國出口來終結美中貿易失衡這一和平方案，總比關稅戰升級要好。因此中國提出了解決貿易失衡的大手筆建議，就是將在6年內完全消除中國對美國的雙邊貿易順差。

不過由於2018年中國對美國的商品和服務貿易順差達到3800億美元，到2024年可能超過5000億美元，中國這項承諾勢必對全球貿易流和世界生產總值產生巨大影響，且方案實施起來將難上加難。

從習近平、李克強到外交部、商務部一再強調，「合作是中美雙方最好的選擇」，但值得觀察的是，習近平在平2月中會見到北京諮商的美國貿易代表和財政部長時，面告強調「合作是有原則的」，希望雙方「推動達成互利雙贏的協議」，基本上闡明劃定大陸的立場和底線。

王受文今日也強調，任何協議必須要是雙向的、公平的、平等的協議。