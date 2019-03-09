大陸台聯會長：不認同兩岸一家人 就沒有民主協商資格

2019-03-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸全國台聯會長黃志賢指出，如果不認同兩岸是一家人，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格。特派記者林庭瑤／攝影 分享 facebook

大陸全國台聯會長黃志賢指出，如果不認同是一家人、不認同兩岸是同胞，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格。只有在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，可以有靈活多樣的民主協商形式，可以有暢通的民主表達渠道，也不影響兩岸正式協商談判。

第13屆全國人大第二次會議台灣省代表團，9日上午在人民大會堂台灣廳審議全國人大委員長栗戰書工作報告後，在場媒體關切如何理解中共總書記習近平提及「探索兩制台灣方案」、「推薦代表性人士進行廣泛協商」？

黃志賢指出，習總提到「兩制」台灣方案，「一國兩制」是在充份考慮台灣現實基礎，為解決台灣問題提出的創新構想，沒有先例可循，在1997年和1999年根據港澳實際情況，採取「一國兩制」，形成一國兩制港澳模式。在兩岸統一後的制度安排，「一國兩制」仍是最佳方案。

黃志賢引述習提出，「一國兩制」在台灣的具體實踐形式有五個特點：一是充分考慮台灣現實情況；二是充分吸收兩岸各界意見和建議；三是充分照顧台灣同胞的利益和感情；四是在確保國家主權、安全和領土完整下，會充分尊重台灣社會制度；五是充分保障台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益。

黃志賢說，推動兩岸和平發展，是兩岸同胞共同願望，也是兩岸同胞共同的命運，凡有利於台灣同胞的切身利益，都應努力推動，只要有利於台海和平，有利於祖國和平統一進程，都應由社會各界共同探討。

習近平在兩制台灣方案指出，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」媒體關切這又該如何推舉出「代表性人士」？

黃志賢指出，「兩岸一家親」意謂著「兩岸的事是家裡的事」，「民主協商」是更大普遍、廣泛、充分民意，聚同化異，可以發揮更大的作用，寄希望於台灣人民，台灣各黨派都有表達統一的願望與權利，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎上，都可以推舉代表性的人，推進民主協商。

黃志賢強調，如果不認同是一家人、不認同兩岸是同胞，搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的人，那就沒有參與民主協商的資格，只有堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，可以有靈活多樣的民主協商形式，可以有暢通的民主表達渠道，也不影響兩岸正式協商談判。

對於行政院長蘇貞昌說要「剩一根掃帚也要跟大陸拚」，黃志賢說，去年台灣九合一選舉後，民進黨當局所作所為大家有目共睹，不論台海形勢如何變，我們對台灣前景充滿信心。民進黨某些人挑釁，煽動兩岸對抗，惡化兩岸關係，是為「刷存在感」，撈取一黨之私、一人之私，把台海和平、台灣同胞福祉推到危險邊緣猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」，這個表達恰如其分。