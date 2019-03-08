習近平拚脫貧：不獲全勝 絕不收兵

2019-03-08 17:42 世界日報 中國新聞組／北京8日電



中國國家主席習近平出席全國人大甘肅代表團會議時說，距2020年完成脫貧攻堅目標只剩兩年，必須堅持不懈做好工作，「不獲全勝，絕不收兵」，確保任務如期完成。 新華社 分享 facebook 中國國家主席習近平昨天出席全國人大甘肅代表團會議時說，距2020年完成脫貧攻堅目標只剩兩年，必須堅持不懈做好工作，「不獲全勝，絕不收兵」，確保任務如期完成。

綜合央視新聞聯播及新華社報導，習近平還說，越到關鍵時候越要「響鼓重錘、警鐘長鳴」。不要搞「大躍進」、「浮誇風」，不要搞「急功近利、虛假政績的東西」。這些問題在「歷史上都有深刻教訓」。

據報導，習近平說，中國這些年來脫貧攻堅「力度之大、規模之廣、影響之深」前所未有，取得了決定性進展。取得這樣的成績「實屬不易，譜寫了人類反貧困歷史新篇章」。

習近平表示，今後兩年脫貧攻堅任務仍然艱鉅繁重。剩下的「都是貧中之貧、困中之困，都是難啃的硬骨頭」。脫貧攻堅「越到緊要關頭，越要堅定必勝的信心，越要有一鼓作氣的決心，盡銳出戰、迎難而上，真抓實幹、精準施策」，確保脫貧攻堅任務如期完成。

他說，脫貧攻堅的標準，就是穩定實現貧困人口「兩不愁、三保障」─不愁吃，不愁穿；義務教育、基本醫療、住房安全有保障。在脫貧標準上，既不能脫離實際、拔高標準、吊高胃口，也不能虛假脫貧、降低標準、影響成色。

習近平提到，貧困縣「摘帽」（脫離貧困縣標準）後不能馬上「撤攤子、甩包袱、歇歇腳」。要繼續完成剩餘貧困人口脫貧問題，做到「摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管」。

22省黨政一把手立軍令狀

另據香港大公報報導，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富7日表示，今年中國將再減少貧困人口1000萬人以上，300個貧困縣摘帽。中西部22個省的省委書記、省長向中央簽署脫貧攻堅責任書，立下軍令狀，這是18大以來唯一的由黨政一把手向中央立軍令狀的工作。

據劉永富表示，18大以來，中國實施精準扶貧已經6年，貧困人口從2012年的9899萬人減少到2018年的1660萬人，減少了8000多萬人，平均每年減貧1300多萬人。特別是東部9省市，已經有8個省市沒有國家標準下的貧困人口，包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等。另外，6年來，全國832個貧困縣中已有427個縣摘帽，貧困村數量從12.8萬個減至2.6萬個。他說，今年再努力一年攻堅克難，再減少貧困人口1000萬人以上，300個縣摘帽。