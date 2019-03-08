討了14次… 政協委員公然在兩會向國企催債60億

2019-03-08 17:43 世界日報 中國新聞組／北京8日電



重慶市工商聯主席、全國政協委員涂建華5日在政協會議中表示，2014年他將房地產賣給一家國企，但高達60多億人民幣（約8.9億美元）款項卻積欠至今，即使官方出面協調了14次，依然未還。

涂建華並表示，「今天在這個會上我不說不行了，我扛不動了」。

這則消息由財經網首先於6日披露，並由中國各大入口網站及部分媒體轉載。但到昨天，這些內容卻已被刪除殆盡。然而，除少數社群平台依然留存外，也已被部分網民以文字及截圖方式流傳。

不過，財經網這則報導中，並沒有提到積欠涂建華的是哪一家國企。

涂建華是民企負責人，現任隆鑫控股有限公司董事會主席，他在全國政協中隸屬「工商聯」界別。報導指出，他在5日舉行的界別分組會議中發言時，作上述表示。

根據報導，涂建華表示，「對方（這一國企）到現在為止，還欠我60多個億，欠了四年多」。「60多個億對於企業來說是一筆大錢，（重慶）市政府協調了14次，但到現在連3億、5億都沒還，活活能把我們拖死」。

涂建華說，這家國企曾提出，將另一個項目轉移到他或公司名下的「還項目」構想。然而，這家國企想要轉移給他的項目，本身卻有50億人民幣（約7.4億美元）的負債。

他表示，在今年的中國「政府工作報告」中，專門講到政府要帶頭講誠信、守契約，絕不能「新官不理舊帳」。對拖欠企業的款項，今年底前要清償一半以上，絕不允許增加新的拖欠。因此「今天在這個會上我不說不行了，我扛不動了」。