救救網癮孩子 兩會媽媽提案監管遊戲、視頻

2019-03-08 17:44 世界日報 中國新聞組／北京8日電



正值兩會中，又逢三八婦女節，本屆人大、政協女性代表人數皆逾兩成，為歷來最高。這1000多名女代表、女委員提案從女性就職優惠、生育限制到生態環境的關注，一言一行讓人們感受到了「半邊天的力量」。

文匯報報導，身為同時兼顧事業與家庭親子的「兩會媽媽」，多名女性代表、委員紛紛談起自己與網路「爭奪」孩子的痛苦經歷。她們呼籲，社會應關注青少年網遊成癮的問題，提高家校監護力度與遊戲監管。

全國政協委員、台盟廣東省委會副主委林娜至今還記得，兒子上小學的時候，一開始只是玩玩手機，後來學校老師開始反映他上課不專心，才發現兒子對遊戲上癮。

「強制沒收電子設備也沒用，上課、寫作業的心思都在通關上，還把通關密碼寫在書上。甚至還說出『不玩遊戲，人生就沒什麼意義』的話來。」回憶往事，林娜仍然感到很痛心。

全國人大代表粟瓊也是從兒子成績下降發現他網遊上癮。從初一開始到中考前夕，兒子因玩遊戲經常被她罰跪，孩子坦言控制不了自己。

粟瓊說：「兒子，再不從遊戲裡走出來，你這輩子就毀了。媽媽看到你這樣心裡很難過，媽媽實在沒辦法只能去跳海了。」 最後，一句「媽媽已經沒有辦法救你了，你要自救。」讓兒子幡然悔悟。在距離中考100天時，兒子終於戒掉網癮，考上高中。

報導指出，粟瓊今年兩會提出了一個關於加強力度對網路，包括遊戲和視頻進行監管監控的建議，希望能夠救回更多網路成癮的孩子。

林娜則是依靠家校聯動、疏堵結合讓孩子最終戒掉網癮。林娜和丈夫也以身作則放下手機，親身陪伴孩子，引導孩子增加多重興趣愛好。