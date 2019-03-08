親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票

救救網癮孩子 兩會媽媽提案監管遊戲、視頻

2019-03-08 17:44世界日報 中國新聞組／北京8日電

正值兩會中，又逢三八婦女節，本屆人大、政協女性代表人數皆逾兩成，為歷來最高。這1000多名女代表、女委員提案從女性就職優惠、生育限制到生態環境的關注，一言一行讓人們感受到了「半邊天的力量」。

文匯報報導，身為同時兼顧事業與家庭親子的「兩會媽媽」，多名女性代表、委員紛紛談起自己與網路「爭奪」孩子的痛苦經歷。她們呼籲，社會應關注青少年網遊成癮的問題，提高家校監護力度與遊戲監管。

全國政協委員、台盟廣東省委會副主委林娜至今還記得，兒子上小學的時候，一開始只是玩玩手機，後來學校老師開始反映他上課不專心，才發現兒子對遊戲上癮。

「強制沒收電子設備也沒用，上課、寫作業的心思都在通關上，還把通關密碼寫在書上。甚至還說出『不玩遊戲，人生就沒什麼意義』的話來。」回憶往事，林娜仍然感到很痛心。

全國人大代表粟瓊也是從兒子成績下降發現他網遊上癮。從初一開始到中考前夕，兒子因玩遊戲經常被她罰跪，孩子坦言控制不了自己。

粟瓊說：「兒子，再不從遊戲裡走出來，你這輩子就毀了。媽媽看到你這樣心裡很難過，媽媽實在沒辦法只能去跳海了。」 最後，一句「媽媽已經沒有辦法救你了，你要自救。」讓兒子幡然悔悟。在距離中考100天時，兒子終於戒掉網癮，考上高中。

報導指出，粟瓊今年兩會提出了一個關於加強力度對網路，包括遊戲和視頻進行監管監控的建議，希望能夠救回更多網路成癮的孩子。

林娜則是依靠家校聯動、疏堵結合讓孩子最終戒掉網癮。林娜和丈夫也以身作則放下手機，親身陪伴孩子，引導孩子增加多重興趣愛好。

北京婦女節
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

被問今年要拿下台灣幾個邦交國 王毅：哈哈哈哈

2019-03-08 16:50

美宗教大使香港演講 說北京發動信仰戰爭

2019-03-08 16:46

大陸外資法三讀版安全審查遭刪 應是華為效應

2019-03-08 17:45

討了14次… 政協委員公然在兩會向國企催債60億

2019-03-08 17:43

習近平拚脫貧：不獲全勝 絕不收兵

2019-03-08 17:42

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33

劉結一今再參會人大台灣團

2019-03-08 13:18

王毅稱 中日關係去年終回正軌 但關係改善剛起步

2019-03-08 12:12

港媒：2020藍若勝 兩岸政治談判機會高

2019-03-08 11:54

前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27

王毅呼籲印巴雙方 以對話代替對抗 以善意化解分歧

2019-03-08 11:26

王毅指 中美不會也不應走向對抗 冷戰思維不得人心

2019-03-08 11:06

王毅談孟晚舟案：支持企業拿起法律武器維護自身權益

2019-03-08 10:41

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

重慶市委書記陳敏爾：高質量發展 勢在必行

2019-03-08 01:56

福建莆田市長李建輝：媽祖文化 兩岸先交流

2019-03-08 01:56

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

華為回擊美國政府 陸外交部：完全正當

2019-03-07 17:25

港修改逃犯條例 美商會表憂慮

2019-03-07 16:33

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05
看更多

熱門文章

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

鴨煲變成「蟑螂蓋飯」！ 女叫外賣餐撈出40隻蟑螂

2019-03-08 10:06

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36

被問今年要拿下台灣幾個邦交國 王毅：哈哈哈哈

2019-03-08 16:50

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44

台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20

這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

港媒：2020藍若勝 兩岸政治談判機會高

2019-03-08 11:54

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

劉結一今再參會人大台灣團

2019-03-08 13:18

貴州搶人才 免費提供求職者7天高檔住地

2019-03-07 21:24

美宗教大使香港演講 說北京發動信仰戰爭

2019-03-08 16:46

江蘇台辦用直播 為台企解決融資問題

2019-03-07 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top