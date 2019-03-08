蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸外交部長王毅今天出席人大舉辦的記者會，環球網報導，在會議結束時，有記者朝準備離場的王毅大聲提問：有美國議員邀請蔡英文訪問華盛頓，能同意嗎？