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劉結一今再參會人大台灣團

2019-03-08 13:18聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國台辦主任劉結一上午再訪全國人大台灣代表團團組會議，劉結一除了重申反台獨，也提到國台辦去年發布惠台31條，讓台胞、台商共享大陸發展機遇，今後也將克服困難、排除障礙，儘早爭取實現兩岸應通盡通，構建兩岸共同市場。

劉結一昨日下午陪同中共中央對台領導小組副組長、大陸全國政協主席汪洋參加全國人大台灣代表團的討論和審議，今天上午他再訪台灣團參會座談。

據人民日報今日專訪劉結一報導指出，劉結一對台談話，再次強調「習五條」是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南。也強調將繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，是實現完全統一的最佳方式。

劉結一再提反台獨，他強調，將堅決地反對和遏制台獨分裂。劉結一指出，台獨分子是兩岸同胞的共同敵人，這些極少數人形形色色的分裂活動，危害臺海和平，危害兩岸同胞的根本利益，危害台灣同胞的切身利益，必須堅決阻止。

另外，劉結一表示，將持續深化兩岸融合發展。他說，國台辦去年提出惠台31條，到目前共有2000多家臺企獲得稅收方面的優惠，100多家臺企獲得專項政策支援，800多位臺胞考取熱門專業執照。

今後，將克服困難、排除障礙，儘早爭取實現兩岸應通盡通，構建兩岸共同市場。劉結一表示，將繼續踐行以人民為中心的發展理念，為台灣同胞做實事、辦好事、解難事。

大陸國台辦主任劉結一上午再訪全國人大台灣代表團團組會議。取自華廣網
大陸國台辦主任劉結一上午再訪全國人大台灣代表團團組會議。取自華廣網
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大陸國台辦主任劉結一上午再訪全國人大台灣代表團團組會議。取自華廣網
大陸國台辦主任劉結一上午再訪全國人大台灣代表團團組會議。取自華廣網
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劉結一台獨國台辦
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