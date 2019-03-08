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王毅稱 中日關係去年終回正軌 但關係改善剛起步

2019-03-08 12:12聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸國務委員兼外交部王毅8日上午表示，目前中日關係的改善還只是剛剛起步。關於大陸國家席習近平今年是否會對日本進行國事訪問，王毅稱，相信通過雙方共同努力，鑄牢政治基礎，深化互利合作，增進民間友好，中日關係就能進入一個穩定發展期，各領域交流會越來越頻繁，高層交往自然也就水到渠成。

大陸13屆全國人大二次會議新聞中心8日上午邀請王毅就「中國外交政策和對外關係」舉行記者會，日本朝日新聞記者被安排在這場超過兩小時記者會中倒數第二個提問，王毅開玩笑說，中日關係在每年記者會上都會受到關注，而且問題都提得很早。今天到最後才提出中日關係這個問題，說明中日關係已趨向穩定

針對朝日新聞關於中日關係的提問，王毅表示，去年以來，中日關係終於重回正軌，呈現出改善發展的良好勢頭，這完全符合兩國人民的共同利益。

王毅說，事實表明，只要日方客觀理性看待中國的發展，切實遵循迄今達成的各項政治原則，中日關係就能夠排除障礙和干擾，迎來穩定和光明的前景。與此同時，中日合作的潛力也就能夠得到充分發掘，開闢出更為廣闊的合作空間

王毅同時指出，中日關係的改善還只是剛剛起步。接下來要做的應該是「知行合一」。真正做到誠實對待歷史，客觀認識現實，積極開創未來，以腳踏實地的行動沿著正確的方向堅定不移地向前走。

大陸國務委員兼外交部長王毅表示，目前中日關係的改善還還只是剛剛起步。（新華社）
大陸國務委員兼外交部長王毅表示，目前中日關係的改善還還只是剛剛起步。（新華社）
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王毅習近平外交部
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