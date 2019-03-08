港媒：2020藍若勝 兩岸政治談判機會高

2019-03-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港中評社今天發表〈快評〉文章指出，不論是王金平主張的終結戰爭，還是吳敦義提出的簽署和平協議，都須先進行政治談判。2020若由國民黨勝選，兩岸有頗高機會進行政治談判。

文章指出，2008年至2016年馬英九當政期間，堅持先急後緩、先易後難及先經後政，實際上拒絕政治談判，白白浪費了8年時間。

文章稱，兩岸長期存在的政治分歧問題，不能一代一代傳下去。大陸已啟動一國兩制台灣方案的研擬，兩岸政治談判有急迫感。這是現實，是台灣社會、明年1月將選出的台灣新的當政者必須面對的。

中評社今天在〈社評〉中也指出，廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達管道，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。

但文章也表示，民主協商就是要在一個中國的前提下，充分發揮中華民族兒女的聰明才智，在尊重現實基礎上，為建設一個美麗的統一中國而建言獻策。

文章稱，如果台灣內部形成廣泛的愛國統一戰線，台灣各政黨、各界別的代表與大陸政黨、各界別的代表民主協商，就海峽兩岸的現狀和國家的未來提出建設性意見，那麼，台灣民進黨執政當局就會失去民心，在處理海峽兩岸關係問題上就會被徹底地拋棄。