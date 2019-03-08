前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



對於蔡總統倡議的台日安保對話，南京軍區前副司令王洪光今天在《環球時報》撰文指出，這是向大陸發出一個預警信號：明年大選前，蔡英文多半會有若干大動作，嚴重衝撞一個中國底線。他認為，大陸有關方面必須有所準備，解放軍隨時準備反擊。

王洪光指出，蔡英文透過日媒公開向安倍政府喊話，要求進行安保對話，意欲何為？他認為，蔡英文宣布參加2020年大選，但任期至今政績太差，鬧得天怒人怨。在經濟上拼選舉肯定落選，因此她想另闢蹊徑，激化兩岸對抗情勢，寄望以此扳回敗局。

他表示，提升台日關係，特別是在安保這一敏感領域，在蔡英文看來也是投入小、效果大。要玩就玩大的、險的，蔡英文的賭徒心理昭然若揭。

王洪光指出，這就給大陸發出一個預警信號：明年大舉前一年，蔡英文多半會有若干大動作，嚴重衝撞一個中國底線。比如應邀訪美，在美國某個學術機構甚至在國會演講；根據台灣旅行法，邀請美國部長以上高官訪台；邀請美軍高級將領公開參加漢光演習；美軍海軍陸戰隊進駐對台辦事處；美軍艦機經停台灣機場港口等等。大陸有關方面必須有所準備，解放軍隨時準備反擊。

此外，他認為中美經貿談判向好，蔡英文亂中取栗的可能性變小。蔡英文對美國失望之餘，把目光投向日本，是一個次優的選擇。但蔡英文顯然是誤判現實形勢，她公開提議的聲音還沒落地，就遭到日本政府拒絕。

王洪光分析，以台灣目前的情資能力，對傳統情報如解放軍動向能有一定掌握。但從蔡喊話中，可以得出兩個判斷。一是對解放軍海空軍頻頻進出西太平洋不能全情掌握，其盡在掌握之中常常是空話，不能讓台灣民眾放心。這就需要日本及時提供相應情報，否則解放軍攻擊台灣東側後方基地，台軍根本沒有預警時間。

二是對解放軍對台灣的網路戰心中沒數，採用什麼手段、打擊什麼目標、什麼毀傷標準、達到什麼目的等，都是台灣急切想知道的。否則網路戰一旦開打，瞬間台灣即可癱瘓，還用真槍真炮打嗎？雖然日本對共軍網路戰的能力也不一定知道多少，但蔡英文可能覺得好歹互通有無，有總比無強。但顯然，日本根本不願意引火焚身。蔡英文錯估了現實形勢的影響，打錯了算盤。