王毅呼籲印巴雙方 以對話代替對抗 以善意化解分歧

2019-03-08 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對巴基斯坦與印度當前緊張局勢，大陸國務委員兼外交部長王毅8日上午表示，巴基斯坦和印度是搬不走的鄰居，中方希望雙方和睦相處，互幫互助，攜手前行。以對話代替對抗，以善意化解分歧，以合作共創未來。

大陸13屆全國人大二次會議新聞中心8日上午邀請王毅就「中國外交政策和對外關係」舉行記者會，在被巴基斯坦《巴通社》問到大陸對於近期巴基斯坦與印度關係緊張升級的問題時，王毅首先說，「很高興回答來自『鐵哥們』的提問」。

王毅隨後表示，確實，最近巴印之間發生的事件再次引起了世界的關注。中方從一開始就強調，要冷靜克制，防止事態升級；要查明真相，對話解決問題。在此過程中，各國的主權和領土完整應當得到充分尊重。

王毅說，「本著上述原則，中方一直積極勸和促談，為緩解緊張局勢發揮了建設性作用。這幾天，巴印雙方都釋放了避免事件惡化、協商解決問題的積極意願，我們當然對此表示歡迎。」