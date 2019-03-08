王毅指 中美不會也不應走向對抗 冷戰思維不得人心

2019-03-08 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對中美是否正在走向衝突，大陸國務委員兼外交部長王毅8日上午表示，中美兩國不會也不應該走向對抗，如果要重新拾起冷戰舊思維，不僅違反時代潮流，也是沒有出路的，恐怕也是不得人心的。他強調，合作仍是中美關係的主流。

大陸13屆全國人大二次會議新聞中心8日上午邀請王毅就「中國外交政策和對外關係」舉行記者會，在被路透記者問到中美兩國是否正在走向衝突時表示，中美關係歷來是合作與摩擦並存，但是中國始終認為，合作是大於分歧的。

王毅說，「當然這段時間，正像你所說，兩國之間的問題和矛盾看起來是多了一些，但是如果歷史地來看，目前這個現象並不代表中美關係發展的大趨勢。我們對中美關係的未來仍然秉持積極的預期，我想廣大美國人民也同樣如此。」

王毅指出，中美兩國的利益已經高度融合。去年中美雙邊貿易額超過6,300億美元，雙向投資存量超過2,400億美元，人員往來超過500萬人次。美國幾乎所有大公司在中國都有業務，幾乎所有的州與中國都有合作。

他表示，「我們聽到這樣一種說法，有個別人聲稱要讓中美『脫鉤』。我認為這顯然是不現實的，與中國『脫鉤』，就是與機遇『脫鉤』，就是與未來『脫鉤』，某種意義上也是與世界『脫鉤』。」