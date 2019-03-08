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王毅談孟晚舟案：支持企業拿起法律武器維護自身權益

2019-03-08 10:41聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

針對華為孟晚舟案以及華為宣布控告美國政府，大陸國務委員兼外交部長王毅8日上午表示，中國已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。同時，中國也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

大陸13屆全國人大二次會議新聞中心8日上午邀請王毅就「中國外交政策和對外關係」舉行記者會，在被問到華為孟晚舟案一事時表示，只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。

王毅說，「公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水準國家的應有權利。」

王毅指出，中國希望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造一個公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供一個安全可靠的交往環境。

針對朝鮮半島無核化和建立半島和平機制問題，王毅表示，美國與北韓領導人河內會晤剛剛結束，中方認為這次會晤是政治解決半島核問題進程當中的重要一步。雙方能夠克服障礙，再次聚首，面對面坦誠交換意見，這本身就是積極進展，就值得充分肯定。

王毅說，「國際社會應當鼓勵朝美雙方保持耐心，沿著推進半島無核化、建立半島和平機制的正確方向繼續前行。」

王毅指出，解決問題的途徑是共同制定出實現半島無核化和建立半島和平機制的總體路線圖，在此基礎上，按照分階段、同步走的思路，明確每個階段相互聯繫、相互促進的具體措施。在各方同意的監督機制下，由易到難，循序推進

他並強調，中國在朝鮮半島問題上始終堅持無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定。中國已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。下一步，中方將同各方一道，朝著既定目標繼續作出中國的貢獻。

大陸國務委員兼外交部長王毅8日表示，美國最近針對中國特定企業和個人的行為，是蓄意...
大陸國務委員兼外交部長王毅8日表示，美國最近針對中國特定企業和個人的行為，是蓄意的政治打壓。特派記者林庭瑤／攝影
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