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劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦主任劉結一接受〈人民日報海外版〉訪問時，提及一國兩制的台灣方案，他表示，兩岸在和平統一以後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的生活方式、社會制度會得到充分的尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分的保障。

劉結一稱，屆時台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧，生活會更殷實，天地會更廣闊，腰杆會更直，底氣會更足。

劉結一指出，儘管當前兩岸關係形勢依然嚴峻複雜，儘管前進的道路不會一帆風順，但大道之行、民心所向，勢不可當。「我們始終牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，兩岸關係必將克難前行，朝著祖國統一的方向邁進。」

劉結一表示，將繼續堅持和平統一、一國兩制方針。這是實現祖國完全統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。一國是歷史定論，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國的事實從未改變，也不會改變，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。兩岸必須統一，也必然統一。

劉結一還重申，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，陸方願在堅持九二共識、反對台獨的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展作出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。

劉結一指出，台獨分子在島內是極少數，他們是兩岸同胞的共同敵人，這些極少數人形形色色的分裂活動，危害台海和平，危害兩岸同胞的根本利益，危害台灣同胞的切身利益，必須堅決阻止。反對台獨是兩岸同胞的共同責任，是為了維護全體中國人民包括台灣同胞的共同利益。祖國統一的大勢滾滾向前，任何人是阻擋不了的。

劉結一稱，兩岸同胞是一家人，是命運共同體，沒有理由不融合發展、攜手發展、共用發展。

他表示，台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，廣大台灣同胞對美好生活的嚮往，只能也必然在祖國統一和民族復興進程中實現。

劉結一台獨一國兩制
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