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王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07聯合報 記者林則宏╱即時報導

據新華社報導，大陸國家副主席王岐山7日參加他所在的13屆全國人大二次會議湖南代表團審議時表示，世界政治經濟正在經歷冷戰結束以來最深刻的變革，內政決定外交，要扎扎實實把中國自己的事情辦好，「沒有誰能夠阻擋我們前行」。

王岐山表示，當前外部環境既充滿希望和機遇，也有風險和挑戰。「亂雲飛渡仍從容」，要在不確定中看到確定性，堅定信心、保持定力，結合實際貫徹落實好「習近平新時代中國特色社會主義思想」，扎扎實實把中國自己的事情辦好。

他指出，內政決定外交。中國利益與世界利益緊密相連，和平發展是中國人民的追求。要認清歷史、現實和未來的關係，準確把握中國的歷史方位、現實國情和奮鬥目標，知己知彼，在與世界各國交往中不斷加深了解、增進互信、加強合作，推動構建人類命運共同體，為國家發展和民族復興創造更多有利條件。

王岐山稱，中國依然是最大的發展中國家，發展不平衡的問題只能在發展中解決。「我們的選擇是通過堅定不移深化改革、擴大開放，解決好人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。」

王岐山說，「任何國家、民族的現代化過程都會經歷艱難曲折。中國特色社會主義是幹出來的，近14億人匯聚成的磅礴力量，沒有誰能夠阻擋我們前行。」

他強調，「面對紛繁複雜的國際環境，要堅定自信，把思想和行動統一到黨中央對形勢任務的判斷和部署上來，辦好中國自己的事，向著中華民族偉大復興不斷邁進。」

大陸國家副主席王岐山表示，面對紛繁複雜的國際環境，要把思想和行動統一到黨中央對形...
大陸國家副主席王岐山表示，面對紛繁複雜的國際環境，要把思想和行動統一到黨中央對形勢任務的判斷和部署上來，辦好中國自己的事。（新華社）
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