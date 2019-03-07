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港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港政府建議修訂「移交逃犯條例」，容許以個案方式移交逃犯予中國大陸。港媒報導，香港基本法委員會副主任譚惠珠稱，以她所知修例並非中央政府要求，基本法委員會亦從沒討論過有關修訂，「相關建議是由台灣方面提出」。對此，陸委會駁斥「完全是一派胡言，無中生有，混淆視聽」。

港人陳同佳去年來台期間，殺害同行女友潘曉穎，並逃返香港。但台港沒有引渡協議，香港警方至今無法引渡陳同佳到台接受調查。港府近期以此案為由，提出修訂逃犯條例，以便個案移交。

香港泛民派議員涂謹申等一行人昨天拜會陸委會副主委邱垂正，商討在台港女命案嫌犯遣送問題。他呼籲，港府應盡快與台灣討論本案，不該將焦點轉移到修訂逃犯條例。陸委會表示，歡迎港方運用既有機制，就個案與台灣展開合作，也呼籲港方能積極考慮與台灣簽訂司法互助協議。

不過，香港明報今天報導，正在北京列席全國兩會的譚惠珠稱修例非大陸中央要求，建議是由台灣方面所提出。陸委會晚間表示，針對有關媒體報導稱，香港基本法委員會副主任委員譚惠珠指港府提出修訂逃犯條例為台灣建議ㄧ事，完全是一派胡言，無中生有，混淆視聽，陸委會對此嚴正駁斥。

陸委會指出，自港方提出修訂逃犯條例以來，來自各界的質疑不斷，有關方面應廣聽諫言，深切檢討為何不能獲得外界信任，而非胡說八道、推卸責任，這只會突顯相關說法的無知，對於港人所追求的公平正義，沒有絲毫幫助。

陸委會並再度重申，希望港方能以不涉於政治的務實態度，積極考慮與台灣簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義獲得伸張。

香港立法會民主黨議員涂謹申（中）拜會陸委會後表示，將呼籲香港政府儘快和台灣商談罪...
香港立法會民主黨議員涂謹申（中）拜會陸委會後表示，將呼籲香港政府儘快和台灣商談罪犯引渡和司法合作。記者賴錦宏／攝影
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