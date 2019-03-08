福建莆田市長李建輝：媽祖文化 兩岸先交流

2019-03-08 01:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



福建省莆田市長李建輝在全國人大福建團開放日上表示，李克強總理工作報告中指出，兩岸同胞同根相繫，同命相連。應攜手共創共享全體中國人的美好未來。「作為來自媽祖故鄉的代表，我們有條件，有責任，率先落實兩岸共建共享要求。」

據香港文匯網，李建輝介紹，湄洲島是是海上和平女神媽祖的故鄉，是媽祖文化發祥地，是台灣超過三分二同胞的精神家園，也是全球3億多信眾的心靈原鄉。30年前的兩岸隔絕時期，台灣即有220位媽祖文化敬仰者，組織了20搜漁船，在200餘艘漁船的掩護下，衝破重重阻力，毅然直航湄洲島，開創了台胞直航大陸的先河，成為了兩岸「官未通民先通」的佳話。

2017年，郭台銘到湄洲島恭迎媽祖再度巡安台灣。「所到之處，台灣2000餘個機構，500多萬媽祖信眾虔誠朝拜。」李建輝說，媽祖文化已成為兩岸同胞共同傳播中華文化的重要載體，每年到湄洲島的台胞亦超30萬人次。

李建輝說：「今年以來，已先後有新北、台中、雲林、彰化等八縣市主動與我們聯繫，要進一步增進交流合作。我們將推出更加積極的舉措，用台青喜聞樂見方式，吸引更多台青，共同講好媽祖故事，弘揚媽祖文化，提升台青對中華文化的認同感和歸屬感，增進兩岸共同傳播中華文化的責任感使命感，進一步增進共識。」