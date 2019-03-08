親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

福建莆田市長李建輝：媽祖文化 兩岸先交流

2019-03-08 01:56聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

福建省莆田市長李建輝在全國人大福建團開放日上表示，李克強總理工作報告中指出，兩岸同胞同根相繫，同命相連。應攜手共創共享全體中國人的美好未來。「作為來自媽祖故鄉的代表，我們有條件，有責任，率先落實兩岸共建共享要求。」

據香港文匯網，李建輝介紹，湄洲島是是海上和平女神媽祖的故鄉，是媽祖文化發祥地，是台灣超過三分二同胞的精神家園，也是全球3億多信眾的心靈原鄉。30年前的兩岸隔絕時期，台灣即有220位媽祖文化敬仰者，組織了20搜漁船，在200餘艘漁船的掩護下，衝破重重阻力，毅然直航湄洲島，開創了台胞直航大陸的先河，成為了兩岸「官未通民先通」的佳話。

2017年，郭台銘到湄洲島恭迎媽祖再度巡安台灣。「所到之處，台灣2000餘個機構，500多萬媽祖信眾虔誠朝拜。」李建輝說，媽祖文化已成為兩岸同胞共同傳播中華文化的重要載體，每年到湄洲島的台胞亦超30萬人次。

李建輝說：「今年以來，已先後有新北、台中、雲林、彰化等八縣市主動與我們聯繫，要進一步增進交流合作。我們將推出更加積極的舉措，用台青喜聞樂見方式，吸引更多台青，共同講好媽祖故事，弘揚媽祖文化，提升台青對中華文化的認同感和歸屬感，增進兩岸共同傳播中華文化的責任感使命感，進一步增進共識。」

媽祖福建新北
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

重慶市委書記陳敏爾：高質量發展 勢在必行

2019-03-08 01:56

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

華為回擊美國政府 陸外交部：完全正當

2019-03-07 17:25

港修改逃犯條例 美商會表憂慮

2019-03-07 16:33

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

港議員：盼台港討論罪犯引渡

2019-03-07 00:06

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

香港民主黨議員涂謹申：希望香港和台灣商討罪犯引渡

2019-03-06 19:38

李克強人大報告 沒提「推進香港民主」

2019-03-06 17:31

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

避免刺激美國 李克強「工作報告」未提中國製造2025

2019-03-06 16:59

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05

富智康上半年虧損看減 聚焦5G與人工智慧

2019-03-07 10:51

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12

陸外商法將審議 會計師：台資也適用投資保護法

2019-03-07 09:09

港修改逃犯條例 美商會表憂慮

2019-03-07 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top