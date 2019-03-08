重慶市委書記陳敏爾：高質量發展 勢在必行

2019-03-08 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、重慶市委書記陳敏爾6日在十三屆全國人大二次會議重慶代表團開放日上，就該市2018年GDP增速回落至個位數表示，一個區域的經濟發展不可能一直是高速增長。高增長難以為繼，出路就是高質量發展，且勢在必行。 中國國家統計局公開數據顯示，重慶GDP曾連續15年保持兩位數高增長。2018年，重慶實現地區生產總值20363.19億元人民幣，同比增長6%。 中新社報導，陳敏爾稱，重慶經濟增長回落到個位數，是個開放的問題，是看得見、想得透的一個問題，其原因包含周期性變化、結構性變化、市場變化等多方面，需客觀看待。

陳敏爾以重慶兩大支柱產業電子信息和汽車製造舉例稱，市場發生一些變化，需求發生了變化，供給也相應地會發生變化。

陳敏爾認為，重慶的經濟要辯證地看，雖然一些經濟指標增長是下行，但高質量發展的態勢是上行。以推動城市實現高質量發展的戰略性新興製造業、高技術產業為例，2018年增加值分別增長13.1%、13.7%。此外，重慶的技術含量、就業容量、環境質量也是上行，這是好事。

他說，客觀地看待重慶經濟增長問題，得出的結論是：必須走高質量的發展道路。在一時的增速回落面前，需要堅定信心、保持定力與清醒、力推創新。緊抓供給側結構性改革和大數據智能化創新，是重慶推動高質量發展的動力。