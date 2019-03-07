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大陸政協委員驚人提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45聯合報 記者林宸誼╱即時報導

參加對日抗戰首批國軍傘兵，陣亡遺骸被埋葬在衡陽縣台源寺附近的一塊簡易墓地內，在大陸公益组织深圳市龍越慈善基金會「老兵回家」透過走訪當地民眾、查閱史料、DNA鑑定等多種方式，確定其中三具遺骸的身分，基金會志工表示，將為幾位英烈重刻墓碑，並幫助他們找到後代家屬。

瀟湘晨報報導，衡陽市星光愛心會、湖南老兵之家志願者唐海輝表示，當地居民曾出資重新修建了一個墓碑，上面寫著「西元1945年7月四名傘兵和二名美軍顧問犧牲於台源寺戰役」，裡面埋葬著幾位在抗日時期犧牲的英烈骸骨，同時他們還有一個特殊的身分：傘兵。

唐海輝與公益組織「老兵回家」聯繫，想進一步確定遺骸身分，2018 年 5 月 19 日，深圳龍越基金會邀請西北大學文博學院副教授陳靚，到衡陽縣洪市鎮加福村，著手對犧牲傘兵遺骸進行挖掘、鑑定、收殮，清理出四具遺骸，與此同時還出土了部分疑似降落傘傘布、紐扣、牙膏等遺物。

採集人員對其中三具採樣並送至復旦大學現代人類學教育部重點實驗室進行線粒體遺傳類型鑑定，另一具則因破壞嚴重無法完成。

基金會志工透過國軍傘兵退役軍官，提供高雄天兵忠靈祠忠烈牆上的名單，刻有衡陽之役三位犧牲傘兵人員名單：周劍敵、楊本芳、章峰。

「老兵回家」遺骸鑑定專案負責人余浩表示，這些英烈在抗日戰爭中做了不可磨滅的貢獻，他們將在今年清明節期間重新刻碑，並幫助他們尋找親屬後代。

在相關資訊發布後，已經有一名疑似英烈孫根長（亦在此役戰鬥中陣亡）的親屬與他們取得聯繫，這名親屬所說的訊息，與他們掌握的史料資訊相吻合，之後他們將安排這名親屬與英烈遺骸 DNA 作比對，如果能夠比對成功，這將是第一例透過 DNA 資訊確定英烈後代親屬的先例。

余浩還表示，如果有瞭解幾位英烈的親屬或者相關人士，可以與他們取得聯繫，他們想儘快幫助幾位英烈找到親屬後代。

志工檢視遺骸。圖/瀟湘晨報
志工檢視遺骸。圖/瀟湘晨報
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衡陽縣台源寺附近，志工在犧牲傘兵的墓前祭拜，目前有三人的身分得到確認。圖/瀟湘晨...
衡陽縣台源寺附近，志工在犧牲傘兵的墓前祭拜，目前有三人的身分得到確認。圖/瀟湘晨報
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