台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸台籍人大代表陳雲英接受香港中評社專訪時表示，根據自己數十年來在大陸參政、議政的經歷，她認為大陸政府是非常聰明、智慧的，很善於傾聽民意。陳雲應還說，根據國際上一些研究機構的調研，過去政府公信力最高的是德國，蘇聯第二，中國第三，但現在中國已經位列第二。她並稱，大陸政府是一個有很強大民意支撐的政府。

陳雲英是本屆大陸全國人大台灣團13位代表中唯一在台灣出生、成長的代表，陳雲英的夫婿也是同樣來自台灣的知名經濟學家林毅夫。林毅夫目前除了是北京大學國家發展研究院名譽院長，也是本屆大陸全國政協委員。陳雲英曾出任過兩屆大陸全國政協委員、四屆全國人大代表，在大陸參政、議政的經歷近30年。

對於中共中央總書記習近平今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上談話，在兩岸所引發的一連傳效應，陳雲英表示，民意有三種表達方式，一是用語言來表達，二是用手來表達，三是用腳來投票。不能簡單地看到語言的表述，就以為只有很少數的人認同「一個中國」訴求。

她指出，近年來已經可以看到，用腳投票的人在快速增加。去年台灣「九合一」選舉也已經證明，用手投票的人也在增加，說明沉默的多數都在用手、用腳投票。「有智慧的人，應該認真想一想。」

針對習近平提出要探索「兩制」台灣方案，陳雲英鼓勵台灣2,300萬同胞敢於說出自己的聲音，表達出自己的願望。陳雲英說，「一國兩制」台灣方案沒有一個固化模式，而是要看大家想要把「一國兩制」的蛋糕做成什麼樣，應該聽聽2,300萬台灣同胞說，我想要我的生日蛋糕是什麼樣的。

陳雲英表示，她現在不擔心大家表述自己的意見，反而比較擔心的大家不敢表達意見。她認為台灣民眾應該表達出自己的意見，「習總書記會聽得見，有心的人會幫助台灣同胞。我們希望，我們拿出來的未來『兩制』台灣方案是讓台灣同胞很滿意，兩岸共同為了一個美好的未來而努力。」

針對高雄市長韓國瑜預計3月22日到28日赴香港、澳門、深圳及廈門訪問，陳雲英稱讚他「很勇敢」。陳雲英說，一個城市的領導，考慮是如何讓他的市民生活提高，韓國瑜到大陸的這四個城市，恰好是大陸離台灣最近也是最發達的地方，裡面應該會有很多商機。