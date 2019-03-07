嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今年中共全國兩會強調「風紀」，上會前就有媒體耳聞政協委員和人大代表們要嚴格遵守「採訪規矩」。香港星島日報記者在採訪過程中有深刻的體會，昨天向一名大陸法學界委員請教中共憲法學教材整改問題，對方聞之色變，大聲斥責記者，「怎麼問這種問題！ 」，還稱「我們不可以評論個案的！」

星島日報報導，中共國家教材委員會一月要求各所大學上報使用的「憲法學」教材，包括版本和主編姓名，以「進一步加強憲法學教材建設」，該事件據說源自一名大學教授的舉報。

昨日上午位於北京友誼賓館的多個中共全國政協小組開放，星島日報記者向一位法學專業的委員求證此事，該委員端着水杯，一開始積極回應稱舉報消息不實，「告誡」記者不要相信網絡留言，還表示如果真的有教材下架「那就是因為不符合中央精神」。

說到這裏他似乎想起來了甚麼，突然後退一步，提高聲調質問道：「你這個記者怎麼這樣？怎麼問這種問題！ 甚麼舉報不舉報的，這有違大會精神！我們不可以評論個案的！你是哪家媒體？給我一張名片。」記者好言安慰，他情緒才稍微平靜，說「你問這個就可以嘛，甚麼舉報不舉報的。我是怕你們媒體『標題黨』！」