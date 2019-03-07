親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

今年中共全國兩會強調「風紀」，上會前就有媒體耳聞政協委員和人大代表們要嚴格遵守「採訪規矩」。香港星島日報記者在採訪過程中有深刻的體會，昨天向一名大陸法學界委員請教中共憲法學教材整改問題，對方聞之色變，大聲斥責記者，「怎麼問這種問題！ 」，還稱「我們不可以評論個案的！」

星島日報報導，中共國家教材委員會一月要求各所大學上報使用的「憲法學」教材，包括版本和主編姓名，以「進一步加強憲法學教材建設」，該事件據說源自一名大學教授的舉報。

昨日上午位於北京友誼賓館的多個中共全國政協小組開放，星島日報記者向一位法學專業的委員求證此事，該委員端着水杯，一開始積極回應稱舉報消息不實，「告誡」記者不要相信網絡留言，還表示如果真的有教材下架「那就是因為不符合中央精神」。

說到這裏他似乎想起來了甚麼，突然後退一步，提高聲調質問道：「你這個記者怎麼這樣？怎麼問這種問題！ 甚麼舉報不舉報的，這有違大會精神！我們不可以評論個案的！你是哪家媒體？給我一張名片。」記者好言安慰，他情緒才稍微平靜，說「你問這個就可以嘛，甚麼舉報不舉報的。我是怕你們媒體『標題黨』！」

昨日友誼賓館會場啟用了去年翻新的新會址，會場警備也明顯加強。境外記者不得如以往從正門進出，而必須在一個隱秘的側門排隊並依次登記，在三點鐘委員落座之後，再由專人帶入會場。除了智能門禁外，警衛還要求不少女記者出示其他證件，因為「長得不像（記者證照片）」。會場新聞聯絡員解釋，今年新舉措是因為新會址走廊比較小，而且又特別強調了「會風」、「會紀」，原因是「怕亂」。

中共全國政協會議本月三日召開，今年中共強調「風紀」，政協委員和人大代表們被要求嚴...
中共全國政協會議本月三日召開，今年中共強調「風紀」，政協委員和人大代表們被要求嚴格遵守「採訪規矩」。（微博照片）
分享

中共北京香港
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

華為回擊美國政府 陸外交部：完全正當

2019-03-07 17:25

港修改逃犯條例 美商會表憂慮

2019-03-07 16:33

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

港議員：盼台港討論罪犯引渡

2019-03-07 00:06

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

香港民主黨議員涂謹申：希望香港和台灣商討罪犯引渡

2019-03-06 19:38

李克強人大報告 沒提「推進香港民主」

2019-03-06 17:31

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

避免刺激美國 李克強「工作報告」未提中國製造2025

2019-03-06 16:59

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54

反擊美國指控 華為在比利時設網路安全中心

2019-03-06 13:54

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

陸股爆量上漲 券商喊上4000點

2019-03-07 00:24

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

大陸國家發改委：將擴大開放外資

2019-03-07 00:06

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

九價HPV疫苗 大陸、香港一針難求

2019-03-07 02:13

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

香港民主黨議員涂謹申：希望香港和台灣商討罪犯引渡

2019-03-06 19:38

疑涉洗黑錢 英國凍結95大陸留學生帳戶

2019-03-06 23:07

大族激光太熱 外資不能買了

2019-03-07 00:05

小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05

富智康上半年虧損看減 聚焦5G與人工智慧

2019-03-07 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top