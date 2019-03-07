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中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

日前，大陸官媒央視的報導首次曝光中國一款固定翼艦載無人機。這款艦載無人機配搭在海軍某型驅逐艦上，可以彈射起飛，也能夠垂直降落在驅逐艦上。

據香港01報導，由於驅逐艦和護衛艦的甲板空間有限，固定翼無人機雖然起飛容易，但是降落時沒有緩衝的空間，因此成為一個難題。從央視報導中可以看出，這架新型固定翼艦載無人機上安裝了四個旋轉葉片，在降落時如同民用無人機的四旋轉翼無人機一樣。

這種創新的設計目前看起來就是固定翼和旋轉翼的並不複雜的相加，但是從中共海軍角度看，成功解決驅護艦隊無人機起降問題，勢必然會對海軍未來的發展產生巨大影響。

大陸軍事專家分析，央視曝光的新型固定翼艦載無人機能夠有效解決中共海軍艦載無人機飛行的困局，海軍驅逐艦和護衛艦將可以部署更多無人機，這些無人機將會成為艦隊前沿偵察、精確打擊的重要力量，無疑大大增強了艦隊的戰鬥力。

目前中共遼寧號使用的艦載機是殲－15，但也被西方軍事專家批評，過於笨重、不靈活，加油時間太長，更因為歷經多次的機件問題引發墜機事故後，中共已經開始研製新型艦載戰機來替換殲-15。可能以測試中的第5代戰機FC-31鶻鷹戰鬥機為基礎，來研發新一代的航母艦載機。

有大陸網友對此評價道：「設計方式簡單粗暴到了極致，但是，對於海軍來說，適用就是王道。」

驅逐艦和護衛艦的甲板空間有限，艦載無人機雖然起飛容易，但是降落時沒有緩衝的空間，...
驅逐艦和護衛艦的甲板空間有限，艦載無人機雖然起飛容易，但是降落時沒有緩衝的空間，因此成為一個難題。圖為艦載無人機在艦上彈射起飛的一刻。（香港01報導）
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央視曝光的最近一款中共固定翼艦載無人機。（香港01報導）
央視曝光的最近一款中共固定翼艦載無人機。（香港01報導）
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