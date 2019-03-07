解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《中國軍網》報導，大陸培訓出的第一批女殲擊機飛行員，目前擔任解放軍東部戰區航空兵某旅殲擊機飛行員的張瀟，在今年兩會上以全國人大代表身分建議，未來在招收女飛行員時應將範圍擴大到更多省份，擴大到在校大學生。

張瀟認為，女性身上特有的心思細膩、溝通能力強等特質是女戰鬥機飛行員的一大優勢。

報導稱，張瀟建議，解放軍在招收女飛行員時，最好不僅限於個別省份的地方應屆畢業生，應將範圍擴大到更多省份，擴大到在校大學生，乃至擴大到其他軍兵種，讓所有熱愛飛行、適合飛行的女性都可以「投身藍天、獻身國防」，讓中國的女飛隊伍更加壯大。

張瀟說，「未來戰爭是立體化戰爭，空地配合、海空配合不僅需要戰術上的協同，更需要戰鬥中的配合。指令傳達如何實現無縫對接，機與機之間如何形成一體作戰，需要通過高效順暢的溝通來實現。女飛行員在這一點上，有著得天獨厚的優勢。」

張瀟還向中國軍網表示，在她們部隊，女戰鬥機飛行員在空中協調處置戰機配合、飛行任務溝通協調上，是公認「有優良傳統的」。因此，去年3月第一次參加全國人大會議時，張瀟就曾提出要考慮女飛行員由飛行員向指揮員的層次培養，並提高飛行員單兵作戰能力和綜合素質的建議。

外型清秀的張瀟，身高171公分，除了是大陸首批殲擊機女飛行員、本屆全國人大代表，她當年還曾參加大陸見政60周年閱兵，並多次執行日常警巡、實彈打靶、聯合演習等任務。

張瀟早前接受大陸軍方媒體訪問時曾表示，過去女飛行員都是飛運輸機，因為運輸機在空中飛行時不需要做特技動作。但殲擊機不同，殲擊機首先要做特技，所以當時跟她一起受訓的許多女飛行員儘管飛行技術很好，但是身體不適合，一做特技就吐，無法適應殲擊機的空中環境。

張瀟指出，最終能當上戰鬥機飛行員的女性，除了與男飛行員一樣要有強健的體魄、靈敏的反應，心理素質「過硬」是必備條件也是優勢所在。

張瀟說，「在戰鬥機部隊，女飛與男飛的訓練強度是一樣的。從生理上講，雖然女性自然要比男性弱一些，但飛行科目、戰鬥條件、戰場環境，甚至未來面對的敵人都是一樣的。因此女飛在訓練中的要求其實更嚴，需要承受的壓力更大。」