親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜：民進黨現在所為 像當時國民黨要倒閉差不多

台北設計之都？ 從柯文哲做地上充電談起

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港電台報導，河北省委書記王東峰表示，2022年北京冬奧其中65個場館已全面動工，上半年要達到測試賽的標準，另外有4個場館已經完工。

另外，報導指出，本身是賽事組委會執行主席的河北省省長許勤，接受訪問時表示，北京至河北張家口市的「京張高鐵」今年會通車。

河北省長許勤表示，北京至河北張家口市的「京張高鐵」今年會通車。圖/香港電台
河北省長許勤表示，北京至河北張家口市的「京張高鐵」今年會通車。圖/香港電台
分享

北京香港高鐵
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

港議員：盼台港討論罪犯引渡

2019-03-07 00:06

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

香港民主黨議員涂謹申：希望香港和台灣商討罪犯引渡

2019-03-06 19:38

李克強人大報告 沒提「推進香港民主」

2019-03-06 17:31

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

避免刺激美國 李克強「工作報告」未提中國製造2025

2019-03-06 16:59

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54

反擊美國指控 華為在比利時設網路安全中心

2019-03-06 13:54

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

對岸連江縣 提漁業合作交流

2019-03-06 00:12

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

中共軍費、維穩預算增加

2019-03-06 00:12

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

接棒嚴凱泰！嚴陳莉蓮 將接海基會董事

2019-03-07 00:06

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

口香糖銷量下降30% 竟是敗給了手機支付

2019-03-06 16:15

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

陸股爆量上漲 券商喊上4000點

2019-03-07 00:24

大幅滑落！專家：下個十年中國經濟成長率僅剩2%

2019-03-06 18:03

大陸再降增值稅 KPMG：台商未必是贏家

2019-03-06 17:36

驚蟄習俗 鵝頸橋約兩個小人婆檔 市民一早排隊打小人

2019-03-06 16:08

陸客出國旅遊購物 倫敦單筆消費最高

2019-03-07 00:07

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

兩大理由 陸股這波漲勢才剛開始

2019-03-06 17:20

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

大陸國家發改委：將擴大開放外資

2019-03-07 00:06

粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top