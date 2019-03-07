河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據香港電台報導，河北省委書記王東峰表示，2022年北京冬奧其中65個場館已全面動工，上半年要達到測試賽的標準，另外有4個場館已經完工。