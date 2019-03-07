被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10 世界日報 北京7日電



曾被央視前節目主持人、中國傳媒大學教授崔永元指涉陰陽合同的名導演馮小剛，6日出席全國政協會議文藝界分組談論時，被媒體記者追問採訪，期間憤而離席。

香港明報披露，脾氣頗為火爆的馮小剛憤而離席，大約20餘分鐘後才返回會場。現場所見，馮小剛仍在努力平復情緒。在會議休息期間，馮小剛繼續遭媒體追訪。

報導稱，他對採訪內容避而不談，但對同組委員甚至媒體記者的合影要求則一概不推辭，欣然配合。