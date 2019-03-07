分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



金融時報中文網今分析，華為財務長孟晚舟和華為分別起訴加拿大和美國政府，最大功能是擴大他們受到「政治迫害」的敘事。但值得注意的是，後續恐將引發「逆火效應」（更正或澄清訊息非但無助於減弱其錯誤認知，甚至還強化原有認知）。

政治動機是法官依照加拿大《引渡法》必須考量的因素之一。但嚴格來說，華為在美國面臨的兩個刑事案件指控的核心問題分別是伊朗禁運和金融欺詐，以及盜取商業機密，「政治迫害」並不是脫罪的利器。

全方位的「政治迫害」敘事，特別是緊密呼應中國政府的抗議，如中國駐加拿大大使館指責孟晚舟案是「明顯的政治干涉」，有可能在三方面形成「逆火效應」。

首先，這些高調的動作所凸顯的形象是，華為和孟晚舟家大業大，有本事砸錢。

其次，華為目前全方位的攻勢，似乎有多種不同的目標。一方面，藉著提訴直接與美國政府對抗，企圖阻止美國繼續圍剿華為。但該訴訟本身與它的第二個目標——想要從兩宗刑事案件中脫罪的法律依據並不相同。

「政治迫害」和華為面對的23條指控表面上沒有直接關聯。華為把自己塑造成受到政治迫害，又要完成第三個目標，就是施展公關魅力，為華為的公眾形象洗白。從公關角度言，在短時間內如此高度密集的訊息量和曝光率，未必是件好事，且這三個目標不見得相輔相成。

第三，除了肥了公關公司荷包、訴訟本身大張旗鼓、配合大聲的政治叫囂外，還有另一個「逆火效應」可能性，就是引發人們的更多對比，對比孟晚舟面對的司法程序和待遇，和目前在中國受到「涉嫌竊取中國國家機密」指控的兩個加拿大人，以及因涉嫌參與販毒而被改判死刑的加拿大人，面對的司法程序和待遇。