李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強5日發表的政府工作報告，是外界了解大陸當年度總體施政大方向的重要文件。但這篇將近2萬字，讓李克強念了超過一個半小時的文件，一般人很少會耐著性子看完。為此，大陸官方今年卯足全力，希望以創新手法吸引大陸民眾關注這份報告。繼5日當天推出清明上河圖版的政府工作報告後，中國政府網7日又推出水墨單青動畫版的政府工作報告。

5日發布的清明上河圖版政府工作報告共有四幅畫，主題分別為「問渠哪得清如許」、「笑問客從何處來」、「誰道人生無再少」。第四幅畫則讓網友上網配上一句認為最貼切的古詩詞，獲得最多點讚數者將可獲得精美禮品。不少網友配的詩句是：「長風破浪會有時」，也有網友建議「九萬里風鵬正舉」、「直掛雲帆濟滄海」。

7日上午中國政府網又推出長約1分27秒的水墨單青版政府工作報告，簡單呈現大陸今年經濟社會發展的主要目標，很快就吸引不少網友關注。