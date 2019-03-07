預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸最大通信設備商華為，罕見的要求村田製作所和東芝記憶體等日本企業增加智慧手機零件2倍訂單，日經中文網報導，在美國政府加強對大陸企業壓力的背景下，華為此舉的目的是防止供應鏈中斷。

中興通訊（ZTE）2018年被以違反對伊朗制裁為由，遭美國禁止與美國企業的交易，一度陷入了經營危機。

報導指出，華為相繼要求在新款智慧手機生産全面啟動的初夏之前增加供貨，村田製作所（Murata Manufacturing）在通信零部件領域，獲得達到平日2倍左右的訂單，將根據要求增加供貨。

此外，羅姆（ROHM）也將在5月前後增加IC（積體電路）和照相機相關零部件的供給。

京瓷在電容器等電路零部件方面獲得了部分新增訂單；在半導體領域，東芝記憶體（Toshiba Memory）圍繞用於數據保存的記憶卡産品提前接到了採購訂單；華為還在從台灣企業等增加採購。

華為在推進半導體的自産化，另一方面，在智慧手機用電子零部件領域，日美企業平分市場的領域很多，一部分日本企業從華為獲得的説明是，「難以從美國採購零件」。

日本各零部件企業將慎重考慮被捲入中美摩擦的風險，同時討論今後的業務拓展。

2018年華為與日本企業的交易額是66億美元，華為的計劃是2019年將這一數據提高到80億美元，華為6日表示2019年也預計將持續增長，和日本夥伴企業的合作關係也會擴大。