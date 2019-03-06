粵港澳人大代表討論大灣區 李希再提「三個親自」

2019-03-06 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



大陸十三屆全國人大二次會議今繼續審議政府工作報告，廣東、香港和澳門三個代表團均以粵港澳大灣區為焦點議題。分管港澳事務的中共中央政治局常委韓正先後到香港和澳門兩團聽會，中共廣東省委書記李希再提大灣區的「三大習親自」。

韓正上午參與大陸全國人大香港代表團審議，他抵達會場後，與三十六名港區人大代表一一握手，然後聽香港人大代表發言。人大香港代表團團長馬逢國發言，稱粵港澳大灣建設正有序推進，香港要在大灣區建設中融入中國大陸發展。

韓正分管港澳事務，並出任「中央粵港澳大灣區建設領導小組」組長。他這次到港澳代表團聽會，特意帶著大陸國家發改委副主任羅文，羅在大陸國家發改委中分管大灣區建設和協調粵港澳三地。

韓正其後轉場澳門人大代表團，與十二名澳門人大代表見面。此前，三月四日韓正參加政協港澳聯組會議，是他首度在兩會期間會見港澳人士。

廣東人大代表團今天開放媒體旁聽，中共廣東省委書記李希首位發言，他說，廣東要深入貫徹中共總書記習近平對廣東的講話、指示和批示，粵港澳大灣區是習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動」的國家戰略，廣東要集全省之力，抓住大灣區建設的重大機遇，推動廣東改革發展新局面，全面開放。

他又提出廣東要攜手港澳，加強和港澳的對接和協商，「堅守一國之本，用好兩制之利」，發揮三地比較優勢。要學習借鑒港澳的先進經驗，加快建立與國際高標準投資貿易規則相銜接的制度體系，推動大灣區投資便利化，灣區貿易自由化，和人員貨物的往來便利化。