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劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

高雄市長韓國瑜將於3月底訪問香港、澳門、深圳、廈門，大陸國台辦主任劉結一3月5日在全國兩會「部長通道」後，接受央視採訪時表示，「歡迎他過來，兩岸縣市之間的交流非常重要。我們也希望他這次來，能夠給廣大台灣同胞帶回更多實惠，能夠推動兩岸同胞在『九二共識』、反對台獨基礎上，不斷深化交流合作。」

央視記者詢問：「現在很多台灣當局對很多人來訪大陸，設置了一些人為的限制，您怎麼看這種障礙？」劉結一說：「兩岸之間的交流合作，符合兩岸同胞的根本利益，人為的限制台灣同胞實現他們的利益，不可能得逞。任何人如果選擇站在台灣同胞利益的對立面，謀求一黨之私、一人之私的話，那麼必然會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」

央視記者再問：「『兩制』台灣方案，民主協商有什麼具體的渠道嗎？」劉結一說：「『一國兩制』是實現祖國完全統一的最佳方式，實際上，許多台灣同胞包括各界人士，對一國兩制做出了積極回應，這方面我們會團結廣大台胞，在『九二共識』、反對台獨的基礎上，扎實地推動兩岸之間的民主協商，共同探索兩岸關係和民族未來的方案，達成推動兩岸關係和平發展的制度性安排。」

央視記者又問：「現在兩岸之間的渠道可以繼續用嗎？比如兩黨之間的交流，人民之間的交流。」劉結一說：「人民之間的交流，和為了兩岸同胞中華民族的共同利益，而堅持『九二共識』、反對台獨的政治力量之間的交流，是割不斷的。」

劉結一連回答了央視的四個問題後，才從北門搭車離去。

對於中共總書記習近平提到的「兩岸民主協商」，大陸全國政協發言人郭衛民日前在記者會上表示，民主協商是一種「更加普遍、廣泛、充分的民主」，對促進兩岸社會各界交流，聚同化異、凝聚共識，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展及祖國和平統一能「發揮重要作用」。中國大陸倡導民主協商是「寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現」。

他指出，民進黨當局打著民意的幌子，拒絕「九二共識」、政治談判，無視民眾對統一的訴求。因此，「廣泛的民主協商」可為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，「不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐」。郭衛民又說，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，民主協商的形式可以「靈活多樣」。

大陸國台辦主任劉結一5日部長通道後接受央視採訪。 央視截圖
大陸國台辦主任劉結一5日部長通道後接受央視採訪。 央視截圖
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劉結一九二共識台獨
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